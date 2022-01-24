Ломаев: «Акинфеев – мой любимый игрок детства. Сейчас в России нравится Сафонов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, за кого болел в детстве, и какие голкиперы его вдохновляли.

– Мой дед болел за «Локомотив». А я с детства был за ЦСКА, как и сестра. Команда тогда топовая была: помню Вагнера, Березуцких, Акинфеева. Игорь – любимый игрок детства.

Футболок ЦСКА у меня не было, а была с Роналдиньо, милановская. Постоянно выходил в ней во двор, а еще с пацанами передавали по ИК-порту нарезки с финтами и голами Ронни.

– Кем вдохновлялся, кроме Акинфеева?

– После ЧМ-2014 наступил бум Нойера. Он очень нравился. Буффон, Де Хеа. Сейчас еще импонируют тер Стеген, Облак.

И Навас очень! Интересно посмотреть его вживую, как тренируется. Супер-реактивный! Со своим ростом почти всегда добегает до мяча. Много читал про Кейлора и его тренера вратарей.

Бред, что на его место «Реал» купил Куртуа. Навас четыре Лиги чемпионов выиграл! А «ПСЖ» после Евро купил Доннарумму, но он вынужден конкурировать с Кейлором.

– Кто нравится в России?

– Сафонов. Его главное качество – игра на линии. Мы были вместе в юношеской и молодежной сборной, и везде Мотя выделялся.

В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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