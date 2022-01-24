ЦСКА предложил Деспотовичу вдвое больше, чем «Црвена Звезда» (Arena Sport)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович интересен ЦСКА и «Црвене Звезде».

Сербский клуб считался главным претендентом на 29-летнего футболиста, однако москвичи сделали ему более выгодное предложение.

По информации Arena Sport, ЦСКА готов платить форварду в два раза больше, чем «Црвена Звезда».

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

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