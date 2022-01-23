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    ЦСКА предложил Деспотовичу вдвое больше, чем «Црвена Звезда» (Arena Sport)

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович интересен ЦСКА и «Црвене Звезде».

    Сербский клуб считался главным претендентом на 29-летнего футболиста, однако москвичи сделали ему более выгодное предложение.

    По информации Arena Sport, ЦСКА готов платить форварду в два раза больше, чем «Црвена Звезда».

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
    • На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

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    Источник: Arena Sport

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    Сегодня, 07:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +810

      OOOVVV. 1 час назад

      Очередной фейк и только. Если был бы интерес то уже давно бы его подписали.

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      Рейтинг: +15386

      paracetamol 1 час назад

      Деспоту нужен нормальный тренер, а не те физруки, что в Рубине и конюшне. У Федотова играл нормально!

      0
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      Рейтинг: +57073

      portero 2 часа назад

      ЦСКА имеет проблемы с реализацией, Деспот может им помочь....

      0
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      Рейтинг: +1942

      Niko 3 часа назад

      нормальный нападающий, но зазнайка тот ещё.

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      Рейтинг: +1356

      Parham 4 часа назад

      Кони всё больше хотят стариков?

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      Рейтинг: +397

      Rainmaker > Parham 2 часа назад

      29 лет не старик - Ибре вон сколько, а он жжот непадецки. И потом перехватить напа у побратимов Спартака... Забавная тема :=)

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