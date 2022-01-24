ЦСКА предложил Деспотовичу вдвое больше, чем «Црвена Звезда» (Arena Sport)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович интересен ЦСКА и «Црвене Звезде».
Сербский клуб считался главным претендентом на 29-летнего футболиста, однако москвичи сделали ему более выгодное предложение.
По информации Arena Sport, ЦСКА готов платить форварду в два раза больше, чем «Црвена Звезда».
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
- На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.
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Источник: Arena Sport