Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»

Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»

23 января 2022, 10:35
12

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев объяснил инцидент в ночном клубе Красноярска. СМИ сообщали, что его выгнали в состоянии опьянения.

– Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своем зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки.

Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошел, налил ему, и все. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена.

– Ты этого не делал?

– Я вообще ничего не делал, просто стоял рядом. Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: «Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии». Они вывели меня в холл.

Повторяю им: «Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберемся». Они сбегали дважды туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться. Наш вечер продолжился, мы так же спокойно отдыхали в своей комнате.

– Провокация, чтобы снять видео?

– Просто рассказываю, как было на самом деле. Но я был в шоке наутро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел.

– Ты был сильно пьян? Мог забыть о том, что нахамил кому-то?

– Нет. Я никогда сильно не напивался. И агрессия – это вообще не про меня.

– Самое дикое, что тебе прилетело в директ.

– Хотел бы отметить, что очень многие меня поддержали. Вот везде пишут, что я был пьяным. Но никто не может этого утверждать, нет ни одного видео, которое бы позволяло делать такие выводы. Какое право вы имеете на это? Разве это правильно?

– Отметил день рождения хоть нормально?

– Да, и не считаю, что не имею на это право. Если честно, то даже и не сильно парился. Ну сколько можно уже? Конечно, неприятна вся эта волна в новостях и негатив от некоторых людей, но что я могут сделать с этим?

  • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
  • Футболист близок к уходу в «Крылья Советов».

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1642926893
представляю как они там себя вели особенно в пьяном виде
Ответить
vmonomah17
1642930360
У меня ДР! Имею право бухать и бурагозить!
Ответить
Январь 59
1642930933
Ваня, да кто же против. Имеешь полное право бухать в ночных клубах. Можешь даже ПДД не соблюдать когда за рулем. Но в этом случае смени работу, к примеру на подсобника каменщика и бухай на всю зарплату. Большой Футбол - это не твое . можешь на первенство бани поиграть, там даже в раздевалке можно днюху отмечать.
Ответить
JTherry
1642931876
отмечали день рождения в отдельной комнате, и 20 минут стояли у барной стойки по пути в туалет, и не обоссались... развесистая клюква, а не оправдания от скромняги Вани - "хорошего футболиста"...)
Ответить
paracetamol
1642931936
Еще никто, а уже по кабакам!
Ответить
Zlatan2718
1642936711
Хорошо хоть без дурных женщин
Ответить
Retiremen_VMF
1642940831
Ох надо работать Ивану над собой. Слава потянулась за ним дурная, а футболист он действительно хороший. Но к сожалению такова жизнь.
Ответить
petrucho-spb
1642959156
Последнее время футболисты как гранд персоны. Ни шагу влево вправо , а то расстрел. Прыжок на месте-провокация! Автоматчики СМИ всегда на готове, чтобы стрелять.
Ответить
Hektor 84
1643202596
Та ты и по поводу того что не играешь тоже особо не паришься
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+