Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев объяснил инцидент в ночном клубе Красноярска. СМИ сообщали, что его выгнали в состоянии опьянения.

– Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своем зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки.

Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошел, налил ему, и все. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена.

– Ты этого не делал?

– Я вообще ничего не делал, просто стоял рядом. Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: «Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии». Они вывели меня в холл.

Повторяю им: «Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберемся». Они сбегали дважды туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться. Наш вечер продолжился, мы так же спокойно отдыхали в своей комнате.

– Провокация, чтобы снять видео?

– Просто рассказываю, как было на самом деле. Но я был в шоке наутро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел.

– Ты был сильно пьян? Мог забыть о том, что нахамил кому-то?

– Нет. Я никогда сильно не напивался. И агрессия – это вообще не про меня.

– Самое дикое, что тебе прилетело в директ.

– Хотел бы отметить, что очень многие меня поддержали. Вот везде пишут, что я был пьяным. Но никто не может этого утверждать, нет ни одного видео, которое бы позволяло делать такие выводы. Какое право вы имеете на это? Разве это правильно?

– Отметил день рождения хоть нормально?

– Да, и не считаю, что не имею на это право. Если честно, то даже и не сильно парился. Ну сколько можно уже? Конечно, неприятна вся эта волна в новостях и негатив от некоторых людей, но что я могут сделать с этим?

В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.

Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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