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    Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев объяснил инцидент в ночном клубе Красноярска. СМИ сообщали, что его выгнали в состоянии опьянения.

    – Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своем зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки.

    Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошел, налил ему, и все. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена.

    – Ты этого не делал?

    – Я вообще ничего не делал, просто стоял рядом. Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: «Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии». Они вывели меня в холл.

    Повторяю им: «Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберемся». Они сбегали дважды туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться. Наш вечер продолжился, мы так же спокойно отдыхали в своей комнате.

    – Провокация, чтобы снять видео?

    – Просто рассказываю, как было на самом деле. Но я был в шоке наутро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел.

    – Ты был сильно пьян? Мог забыть о том, что нахамил кому-то?

    – Нет. Я никогда сильно не напивался. И агрессия – это вообще не про меня.

    – Самое дикое, что тебе прилетело в директ.

    – Хотел бы отметить, что очень многие меня поддержали. Вот везде пишут, что я был пьяным. Но никто не может этого утверждать, нет ни одного видео, которое бы позволяло делать такие выводы. Какое право вы имеете на это? Разве это правильно?

    – Отметил день рождения хоть нормально?

    – Да, и не считаю, что не имею на это право. Если честно, то даже и не сильно парился. Ну сколько можно уже? Конечно, неприятна вся эта волна в новостях и негатив от некоторых людей, но что я могут сделать с этим?

    • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol 33 минуты назад

      Еще никто, а уже по кабакам!

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      Рейтинг: +20272

      JTherry 34 минуты назад

      отмечали день рождения в отдельной комнате, и 20 минут стояли у барной стойки по пути в туалет, и не обоссались... развесистая клюква, а не оправдания от скромняги Вани - "хорошего футболиста"...)

      1
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      Рейтинг: +2152

      Январь 59 50 минут назад

      Ваня, да кто же против. Имеешь полное право бухать в ночных клубах. Можешь даже ПДД не соблюдать когда за рулем. Но в этом случае смени работу, к примеру на подсобника каменщика и бухай на всю зарплату. Большой Футбол - это не твое . можешь на первенство бани поиграть, там даже в раздевалке можно днюху отмечать.

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      Рейтинг: +1456

      vmonomah17 59 минут назад

      У меня ДР! Имею право бухать и бурагозить!

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      Рейтинг: +13169

      Cleaner 1 час назад

      Иван, бухай сколько хочешь. Только не называй себя футболистом...

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      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 1 час назад

      представляю как они там себя вели особенно в пьяном виде

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      Рейтинг: +38652

      Project Бабангида > Garrincha58 1 час назад

      да тухлятина полная это всё. да же стул в руки не брали

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