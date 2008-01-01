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    «Крылья» договорились с «Рубином» об аренде Ивана Игнатьева («СЭ»)

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    Самарский клуб согласовал аренду 23-летнего футболиста.

    На форварда также претендовал «Нижний Новгород».

    • В этом сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • В пятницу стало известно, что игрока перевели в дубль.
    • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +817

      Cromathaar 9 часов назад

      Надеюсь, Игнатьев понимает, что Осинькин - это его последний шанс перед путевкой в середняка ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Ещё один шанс для разгильдяя. Возможно последний.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2882

      Бухбух 10 часов назад

      Осинькин перезагрузит Игнатьева.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6484

      vladik12 > Бухбух 10 часов назад

      Вполне вероятно.

      0
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      Рейтинг: +2351

      Play 11 часов назад

      Вопрос только - зачем Крыльям этот геморрой? Очевидно же, что он давно с футболом завязал.

      3
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      Рейтинг: +4179

      Блямба 11 часов назад

      Деловая ссылка.
      Осинькин может и посшибает дурь с головы несостоявшегося "таланта".

      6
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      Рейтинг: +2351

      Play > Блямба 11 часов назад

      Если бы в Ахмат, я бы ещё в это поверил, там соответствующее окружение ещё как-то могло повлиять. А немного спустить его вниз по Волге не поможет.

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