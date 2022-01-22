«Крылья» договорились с «Рубином» об аренде Ивана Игнатьева («СЭ»)

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Самарский клуб согласовал аренду 23-летнего футболиста.
На форварда также претендовал «Нижний Новгород».
- В этом сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
- В пятницу стало известно, что игрока перевели в дубль.
- Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Источник: «Спорт-Экспресс»