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    Иван Игнатьев может перейти в «Нижний Новгород». Для этого нужно пойти на снижение зарплаты

    У нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева есть вариант с трансфером в «Нижний Новгород». Новички РПЛ хотят усилить атаку.

    Однако нижегородцы не смогут повторить зарплату Игнатьева в «Рубине» – ему предстоит пойти на снижение, если он хочет перейти в «Нижний Новгород».

    • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22330

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Ни атаку усилить, ни зарплату повторить с Игнатьевым Н Нов. не сможет, только проблем наживёт, и вообще - это предупреждение ГИБДД и охране кабаков Нижнего: ждите!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +159

      кaстрюлька 1 час назад

      Урок сейчас всех в химарьки собирают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56733

      portero 1 час назад

      Не угадали, Ваня и в Казани нашёл места где можно потусить 2024 года, а футбол подождёт...

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