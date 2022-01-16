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  • Иван Игнатьев может перейти в «Нижний Новгород». Для этого нужно пойти на снижение зарплаты

Иван Игнатьев может перейти в «Нижний Новгород». Для этого нужно пойти на снижение зарплаты

16 января 2022, 14:30
5

У нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева есть вариант с трансфером в «Нижний Новгород». Новички РПЛ хотят усилить атаку.

Однако нижегородцы не смогут повторить зарплату Игнатьева в «Рубине» – ему предстоит пойти на снижение, если он хочет перейти в «Нижний Новгород».

  • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
  • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Нижний Новгород Игнатьев Иван
Комментарии (5)
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portero
1642335140
Не угадали, Ваня и в Казани нашёл места где можно потусить 2024 года, а футбол подождёт...
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DOCTOR PENALTY
1642337308
Ни атаку усилить, ни зарплату повторить с Игнатьевым Н Нов. не сможет, только проблем наживёт, и вообще - это предупреждение ГИБДД и охране кабаков Нижнего: ждите!!!
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Кузьмич на трибуне
1642351932
Надо штрафовать Ваню за грубое нарушение спортивного режима и общественного порядка. В конце концов есть Российское законодательство, за грубое нарушение правил поведения в общественных местах. Кроме того есть правила дорожного движения и законодательные наказания за систематические нарушения ПДД. Если и брать в другой клуб то на зарплату не более 40 т. руб в месяц. Через пол года вся спесь уйдёт, либо Ваня в подсобники строителям пойдёт.
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zigbert
1642352101
А у него другого выхода нет. В Рубине сразу поняли его возможности.
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Hektor 84
1642363405
Не убирайте лимит и таких Ваньков станет в пять раз больше, чем сейчас.
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