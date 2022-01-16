Иван Игнатьев может перейти в «Нижний Новгород». Для этого нужно пойти на снижение зарплаты

У нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева есть вариант с трансфером в «Нижний Новгород». Новички РПЛ хотят усилить атаку.

Однако нижегородцы не смогут повторить зарплату Игнатьева в «Рубине» – ему предстоит пойти на снижение, если он хочет перейти в «Нижний Новгород».

В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.

Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

Игнатьев – воспитанник «Краснодара».

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