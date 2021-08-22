Лахтер: «Ивана Игнатьева постоянно штрафуют за нездоровые вещи. Очень наглый высокомерный тип. Трепло, каких поискать»

Футбольный агент Деннис Лахтер поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Он выставлен на трансфер.

– Один из ярких примеров влияния лимита – Иван Игнатьев: ярко начал в «Краснодаре», потом захотел других условий и отношения и ушел в «Рубин», где почти не играет.

– Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи.

Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил.

Да и трепло, каких поискать. В мае 2019 года у меня было предложение по Игнатьеву в Серии А, клуб попросил встретиться с футболистом и переговорить о возможном трансфере. Прилетел в Краснодар, договорился о встрече, через 15 минут после назначенного времени звонок: «Не смогу сегодня приехать — тренировка». Спрашиваю, как тренировка, если мы договорились о встрече? «Вот неожиданно поставили».

Меняю билет, остаюсь в Краснодаре еще на сутки, договорились на 10 утра. В 9:29 сообщение: «Доброе утро! Поставили две тренировки, поэтому сегодня тоже не смогу встретиться. Приношу извинения». Звоню ребятам в «Краснодар», мне говорят, что у них сегодня вообще выходной… Прошло два года, где Серия А и где Игнатьев.

Мне не нравится, как ведет себя «Краснодар», но еще меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать.