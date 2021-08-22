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  • Лахтер: «Ивана Игнатьева постоянно штрафуют за нездоровые вещи. Очень наглый высокомерный тип. Трепло, каких поискать»

Лахтер: «Ивана Игнатьева постоянно штрафуют за нездоровые вещи. Очень наглый высокомерный тип. Трепло, каких поискать»

22 августа 2021, 11:21
26

Футбольный агент Деннис Лахтер поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Он выставлен на трансфер.

– Один из ярких примеров влияния лимита – Иван Игнатьев: ярко начал в «Краснодаре», потом захотел других условий и отношения и ушел в «Рубин», где почти не играет.

– Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи.

Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил.

Да и трепло, каких поискать. В мае 2019 года у меня было предложение по Игнатьеву в Серии А, клуб попросил встретиться с футболистом и переговорить о возможном трансфере. Прилетел в Краснодар, договорился о встрече, через 15 минут после назначенного времени звонок: «Не смогу сегодня приехать — тренировка». Спрашиваю, как тренировка, если мы договорились о встрече? «Вот неожиданно поставили».

Меняю билет, остаюсь в Краснодаре еще на сутки, договорились на 10 утра. В 9:29 сообщение: «Доброе утро! Поставили две тренировки, поэтому сегодня тоже не смогу встретиться. Приношу извинения». Звоню ребятам в «Краснодар», мне говорят, что у них сегодня вообще выходной… Прошло два года, где Серия А и где Игнатьев.

Мне не нравится, как ведет себя «Краснодар», но еще меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать.

  • 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ он провел 2 матча.
  • «Рубин» идет в РПЛ 3-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (26)
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MaxRnD
1629621261
Жизнь сама всё расставит по своим местам, точнее уже даже начала расставлять ...
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Oldtrafford83
1629622469
К сожалению таких Ваней будет ещё много, все хотят есть с золотой ложки,но никто не хочет на неё зарабатывать!!!
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NewLife
1629623451
Дети лимита.
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Январь 59
1629626617
Расскажите об это Агузарову и ему подобным агентам которые ломают психикумолодым дарованиям. Молодежь до 25 лет вообще должна забыть про своих агентов. Нужно уметь рассчитываться за образование. А в контрактах должна стоять сразу цена выкупа контракта, и она должна быть заоблачной, что бы кроме руководства клуба и нос не мог подточить.
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Лфшт
1629627314
До 2008было всё хорошо, а потом всякая шваль агентская придумала как поднимать бабло на русском гавне.
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DOCTOR PENALTY
1629627423
Обычный представитель своего поколения. "Ликуйте и радуйтесь жизни в это бездарное время!" В. Маслаченко.
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Иван Петров 1986
1629628400
Вот яркий результат лимита, и вот почему наш футбол в глубокой ж..е.
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portero
1629631610
На самом деле агенты это те гнусы которые и портят игроков, пытаясь хапнуть бабла по быстрому , внушая игроку что он уже супер и надо душить клуб...
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semm
1629637918
раньше малым детям сказку показывали: "Огонь, вода и медные трубы", а Иван поколение ЕГ что с него взять
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житель СПб
1629645991
Да, такое очень открытое высказывание... Надо воспитывать молодежь! И держать ее в строгости. Тогда из них будут вырастать звезды.
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