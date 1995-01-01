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    Лахтер: «Ивана Игнатьева постоянно штрафуют за нездоровые вещи. Очень наглый высокомерный тип. Трепло, каких поискать»

    Футбольный агент Деннис Лахтер поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Он выставлен на трансфер.

    – Один из ярких примеров влияния лимита – Иван Игнатьев: ярко начал в «Краснодаре», потом захотел других условий и отношения и ушел в «Рубин», где почти не играет.

    – Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи.

    Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил.

    Да и трепло, каких поискать. В мае 2019 года у меня было предложение по Игнатьеву в Серии А, клуб попросил встретиться с футболистом и переговорить о возможном трансфере. Прилетел в Краснодар, договорился о встрече, через 15 минут после назначенного времени звонок: «Не смогу сегодня приехать — тренировка». Спрашиваю, как тренировка, если мы договорились о встрече? «Вот неожиданно поставили».

    Меняю билет, остаюсь в Краснодаре еще на сутки, договорились на 10 утра. В 9:29 сообщение: «Доброе утро! Поставили две тренировки, поэтому сегодня тоже не смогу встретиться. Приношу извинения». Звоню ребятам в «Краснодар», мне говорят, что у них сегодня вообще выходной… Прошло два года, где Серия А и где Игнатьев.

    Мне не нравится, как ведет себя «Краснодар», но еще меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать.

    • 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 2 матча.
    • «Рубин» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2155

      ALEX ML 1 минуту назад

      Можно ли верить всему? ХЗ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9621

      NewLife 50 минут назад

      Дети лимита.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Oldtrafford83 1 час назад

      К сожалению таких Ваней будет ещё много, все хотят есть с золотой ложки,но никто не хочет на неё зарабатывать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13507

      KLIM777 1 час назад

      Будет конченным тот клуб, который купит его и сделает зарплату.

      1
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      Рейтинг: +46282

      MaxRnD 1 час назад

      Жизнь сама всё расставит по своим местам, точнее уже даже начала расставлять ...

      3
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