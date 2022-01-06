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  • Агент Игнатьева: «Вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения?»

Агент Игнатьева: «Вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения?»

6 января 2022, 15:17
14

Алан Агузаров, агент форварда «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал инцидент с футболистом, которого выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

«У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Ваня бывает там несколько дней в году.

Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой.

Вопрос не в том, что он выпил, имея на то полное право, а в том, что дал возможность какому-то мудаку это снять, а другим деятелям за это зацепиться.

В моем понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать, а потом сливать еще куда-то. А тот, кто пытается сделать из этого сенсацию, видимо, такой же недалекий. Вот у этих людей явно какие-то проблемы», – сказал Агузаров.

  • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

«Недопустимое поведение». Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Игнатьевым

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (14)
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серега кашин
1641475920
козлы всегда найдутся
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Томик
1641478273
Приехал к родителям на день рождения и бухает в кабаке. О многом говорит.
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JTherry
1641479865
Алан Агузаров, тот самый агент, который представляет интересы Ташаева, Игнатьева, Шапи, Черчесова..? пить надо уметь, и надо быть кретином, не готовым, что "лицо из телевизора" могут снять на камеру... и лучше, если твои подопечные займутся развитием именно в спортивном плане, а не в пивбаре нажираться, чтобы охрана выводила их под белы руки...
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portero
1641485395
нормальные профи и не пьют, а если он бухает то какой он профи?
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BRO_football
1641486071
Ну, во-первых куда смотрит клуб? У футболистов ведь должен быть какой-то специальный режим и правильное питание, чтобы всегда быть в форме. И сомневаюсь, что алкоголь является правильным питанием. А во-вторых, пить на День рождения можно по-разному. Можно дома с друзьями по чуть-чуть и лечь спать. А можно набухаться в хлам, всё заблевать вокруг и набить морду кому-нибудь просто так. Но как правило, в России пить по чуть-чуть не умеют и напиваются до такой степени, как я написал выше.
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Hektor 84
1641495215
Ну менгрелы побухать то любят, так сказать знают толк. Знаю много любителей выпить на свою днюху. И спортсменов и не спортсменов! Но попадают во всякие истории некоторые игрочишки возомнившие из себя звезд футбола, в силу того что из за лимита подлетели до небес их зарплаты. Не ввели бы в свое время лимит и мы бы никогда не узнали о игрочишке Игнатьеве и возможно о его агенте Агузаровой) У кокошки появился подражатель и наследник)))
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Hektor 84
1641495427
Просто надо быть кретином чтоб просрать свою карьеру и постоянно попадать во всякие истории. После Рубина кто его подпишет? С его историей и запросами по зарплате. Похоже еще один звездун завершает карьеру.
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Vitaga
1641559751
некоторые еще и стульями кидаются и бьют водителей чужих машин) а этого просто из клуба вывели..... понять и простить... и сплавить в любители
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