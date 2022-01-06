Агент Игнатьева: «Вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения?»

Алан Агузаров, агент форварда «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал инцидент с футболистом, которого выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

«У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Ваня бывает там несколько дней в году.

Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой.

Вопрос не в том, что он выпил, имея на то полное право, а в том, что дал возможность какому-то мудаку это снять, а другим деятелям за это зацепиться.

В моем понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать, а потом сливать еще куда-то. А тот, кто пытается сделать из этого сенсацию, видимо, такой же недалекий. Вот у этих людей явно какие-то проблемы», – сказал Агузаров.

В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.

Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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