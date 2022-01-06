«Недопустимое поведение». Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Игнатьевым

Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с форвардом «Рубина» Иваном Игнатьевым, которого выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

«Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена.

Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», – заявил глава комитета Семен Андреев.

В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.

Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

«Рубин» не будет наказывать Игнатьева за инцидент в ночном клубе