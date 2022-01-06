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    «Недопустимое поведение». Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Игнатьевым

    Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с форвардом «Рубина» Иваном Игнатьевым, которого выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

    «Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена.

    Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», – заявил глава комитета Семен Андреев.

    • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

    «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за инцидент в ночном клубе

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +51

      pele1981 12 минут назад

      Да выпороть его прилюдно и всего делов-то)))))

      0
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      Рейтинг: +584

      СуперПАВ9 17 минут назад

      Че в свое время творил тот же терри и нечего
      Аршавин тоже пьяный с кем то в клубе дрался

      1
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      Рейтинг: +5301

      Semenycch 34 минуты назад

      Что так возмутило чиновника РФс? Тот факт что футболист посетил ночной клуб или тот факт, что футболиста выгнали из ночного клуба или то, что спортсмен был пьян?

      1
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      Рейтинг: +12771

      Cleaner > Semenycch 14 минут назад

      Чиновник пробухал весь Новый Год, а теперь приступил к своей работе...(

      1
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      Рейтинг: +55929

      portero 38 минут назад

      горбатого могила исправит, жаль что наши молодые игроки следуют таким примерам , получив контракт пускаются в разгуляево , а на работу забивают болт.....

      0
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      Рейтинг: +175

      RdAMR10 41 минуту назад

      Ну ничего удивительного тут нет, парень пошёл по стопам кокорина с мамаевым… обидно(

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