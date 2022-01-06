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  • «Недопустимое поведение». Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Игнатьевым

«Недопустимое поведение». Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Игнатьевым

6 января 2022, 15:06
11

Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с форвардом «Рубина» Иваном Игнатьевым, которого выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

«Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена.

Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», – заявил глава комитета Семен Андреев.

  • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

«Рубин» не будет наказывать Игнатьева за инцидент в ночном клубе

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (11)
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RdAMR10
1641471173
Ну ничего удивительного тут нет, парень пошёл по стопам кокорина с мамаевым… обидно(
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portero
1641471361
горбатого могила исправит, жаль что наши молодые игроки следуют таким примерам , получив контракт пускаются в разгуляево , а на работу забивают болт.....
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pele1981
1641472959
Да выпороть его прилюдно и всего делов-то)))))
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Андреич
1641475520
Может я что-то недопонимаю?? 1. У человека отпуск. Завтра тренировки нет =>У клуба претензий к нему нет. 2. Нарушил закон - кодексы: -уголовный - срока (реальный, условный); -административный - штрафы и т.д. Претензии со стороны правоохранительных органов есть? Судите. Нет? Не п..дите. Куда этот комитет по этике лезет? Заняться больше нечем? Молодой пацан захотел бухнуть с друзьями. Малость залил шары. Послал администратора, звезданул? Это не хорошо. Конфликт (маленький такой) урегулировал, пустили назад в клуб. Слона из мухи делать зачем? Сразу надо смотреть статистику. Аааа, это нап! Незабивной! Молодой, зажрался! А посмотреть на это с другой стороны? Человек нашёл себе нехилооплачиваемую работу. Не идёт игра - он что должен написать заявление и уволиться? А век футболиста недолог. Нет тела? Нет дела. Комитет по этике пусть идёт лесом ИМХО. P.S. Всех с наступающим Рождеством!
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ruded
1641476769
Прикольно...возвращается советская система контроля личной жизни публичных людей? Кому какое дело, кто, где бухал и т.п.? Тем более "комитету по этике". Может есть смысл начать с договорняков, купленных судей и т.п.
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серега кашин
1641476989
интересно эти пе..ки типа на новый год не бухали, конечно же бухали так начните с себя дебилы
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a_who
1641478497
И что такого то ??? посмотрите на этику своих братьев чиновников !
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PAREVG.
1641478708
А в чем собственно дело? Напился в день рождения, во время отпуска. Претензий у ночного клуба к человеку нет, у правоохранительных органов - нет, у клуба как к игроку - тоже нет. Вопрос: какое дело комитету по этике, если ни у кого, ни к кому нет претензий? От скуки не знают куда себя применить?
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NewLife
1641485324
Этот выживший из ума мини-футбольный тренер считает, что вправе решать, что этично для спортсмена, а что нет. Напримет выпить в ДР во время отпуска не этично, а дрочить на публику или судью нах посылать - норм. Открыто обращается к стукачам за "обращением". Сколько же говна в синитовском РФС.
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petrucho-spb
1641491686
Явный кризис. Может лучше с психологом помочь. вогнать в грязь всегда успеете.
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