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    Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

    Форвард «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о желании однажды вернуться в «Краснодар».

    «В какой-то период жизни, я надеюсь, это произойдет, это больше, чем мой родной клуб! Я его люблю и хочу выиграть с ним титул», – написал футболист в сторис инстаграма.

    • 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду он дебютировал в июле 2017 года, провел 54 игры, забил 17 мячей и сделал 5 ассистов.
    • В декабре 2019-го нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.
    • С тех пор Иван отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 38 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Ивана Игнатьева

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14478

      paracetamol 1 час назад

      Сбагрили тебя за 7 лямов тупым татарам, там и сиди до пенсии!

      0
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      Рейтинг: +1307

      ab15488 1 час назад

      А Галицкий то как ждет не дождется! Заскучал, никто мозг не трахает повышением зэпэ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      vmonomah17 2 часа назад

      Если только в Краснодар-2

      1
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      Рейтинг: +21706

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Забудь.

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