Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о желании однажды вернуться в «Краснодар».

«В какой-то период жизни, я надеюсь, это произойдет, это больше, чем мой родной клуб! Я его люблю и хочу выиграть с ним титул», – написал футболист в сторис инстаграма.