Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о желании однажды вернуться в «Краснодар».
«В какой-то период жизни, я надеюсь, это произойдет, это больше, чем мой родной клуб! Я его люблю и хочу выиграть с ним титул», – написал футболист в сторис инстаграма.
- 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду он дебютировал в июле 2017 года, провел 54 игры, забил 17 мячей и сделал 5 ассистов.
- В декабре 2019-го нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.
- С тех пор Иван отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 38 матчах.
Источник: Инстаграм Ивана Игнатьева