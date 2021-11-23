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  • Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

23 ноября 2021, 18:43
6

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о желании однажды вернуться в «Краснодар».

«В какой-то период жизни, я надеюсь, это произойдет, это больше, чем мой родной клуб! Я его люблю и хочу выиграть с ним титул», – написал футболист в сторис инстаграма.

  • 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • За главную команду он дебютировал в июле 2017 года, провел 54 игры, забил 17 мячей и сделал 5 ассистов.
  • В декабре 2019-го нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.
  • С тех пор Иван отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 38 матчах.

Источник: Инстаграм Ивана Игнатьева
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1637682397
Забудь.
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vmonomah17
1637683346
Если только в Краснодар-2
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ab15488
1637683711
А Галицкий то как ждет не дождется! Заскучал, никто мозг не трахает повышением зэпэ
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paracetamol
1637685676
Сбагрили тебя за 7 лямов тупым татарам, там и сиди до пенсии!
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serglider
1637702051
Краснодар - сбитый летчик! Без сети Магнит, быстро уйдет в штопор и повторит со временем судьбу Кубани и Амкара...
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