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Иван Игнатьев: «Есть желание уйти из «Рубина»

24 ноября 2021, 11:33
20

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пообщался с аудиторией в инстаграме. Одному из подписчиков игрок сказал, что думает о смене клуба.

«Есть такое желание [сменить клуб]. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», – написал Игнатьев.

  • В декабре 2019-го «Краснодар» продал Игнатьева в «Рубин» за 7 миллионов евро.
  • С тех пор Иван отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 38 матчах.
  • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.

Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

Источник: инстаграм Ивана Игнатьева
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (20)
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vmonomah17
1637744092
Пусть в фиорентину едет. Отличная связка с кокориным получится на скамейке запасных)))
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R_a_i_n
1637744173
Игнатьев, как и Кокорин давно уже закончил карьеру. Просто Рубин не знает этого еще. Дети лимита.
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DOCTOR PENALTY
1637745425
А желания поменять свой поганый характер или вообще завязать с футболом нет?..
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житель СПб
1637745634
Какие проблемы! Есть желание уходить - уходи! У нас не хватает дворников, кассиров в Пятерочке, много других профессий востребованных. Велкам!
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Мася_1989
1637747654
В ФНЛ -2 дорога
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Garrincha58
1637751288
у этого лимитчика хватает наглости сказать что всё будет зависеть от предложения он ещё хочет урвать хороший куш я бы таких бездарей вообще к футболу не подпускал
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CSKA471
1637752331
Он сбитый летчик, очередной переоцененный, зазвездившейся дитя лимита. Кроме Уткина, невижу кто еще более менее прилично заиграл из распиареной академии Краснодара, которая по всей видимости тоже сильно переоценена
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Лфшт
1637752456
Да кому ты нужен гавно?!??!!! Иди дальше бухай и танцуй
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CSKA471
1637752776
Вспомните как он с краснодара уходил, какие слова говорил, а скйчас обратно клянчится
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Hektor 84
1637757014
Усердно тренироваться и впахивать на играх надо, а не с подписчиками общаться! Все эти дурни *** улись с этими соцсетями и подписчиками. В Европе в твоем возрасте многие футболисты трофеи выигрывают и добиваются личных достижений. А ты сидишь как дол **** со своими подписчиками. Интересно сколько дуралеев на него подписано? Что с него взять, кроме анализов?
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