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    Иван Игнатьев: «Есть желание уйти из «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пообщался с аудиторией в инстаграме. Одному из подписчиков игрок сказал, что думает о смене клуба.

    «Есть такое желание [сменить клуб]. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», – написал Игнатьев.

    • В декабре 2019-го «Краснодар» продал Игнатьева в «Рубин» за 7 миллионов евро.
    • С тех пор Иван отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 38 матчах.
    • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.

    Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Ивана Игнатьева

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21707

      DOCTOR PENALTY 8 секунд назад

      А желания поменять свой поганый характер или вообще завязать с футболом нет?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22141

      bset 2 минуты назад

      Наверняка и у Рубина есть такое желание

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6682

      серега кашин 10 минут назад

      статистика впечатляет

      0
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      Рейтинг: +4715

      Semenycch 16 минут назад

      Интересный форвард, перспективный, с характером, правда, очень не просто.

      1
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      Рейтинг: +3608

      R_a_i_n 21 минуту назад

      Игнатьев, как и Кокорин давно уже закончил карьеру. Просто Рубин не знает этого еще. Дети лимита.

      2
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      Рейтинг: +1369

      vmonomah17 22 минуты назад

      Пусть в фиорентину едет. Отличная связка с кокориным получится на скамейке запасных)))

      4
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      Рейтинг: +21707

      DOCTOR PENALTY > vmonomah17 1 минуту назад

      Отличное предложение, там в городе даже "Кофемания" есть.

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