Иван Игнатьев: «Есть желание уйти из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пообщался с аудиторией в инстаграме. Одному из подписчиков игрок сказал, что думает о смене клуба.

«Есть такое желание [сменить клуб]. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», – написал Игнатьев.

В декабре 2019-го «Краснодар» продал Игнатьева в «Рубин» за 7 миллионов евро.

С тех пор Иван отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 38 матчах.

«Рубин» идет в РПЛ 8-м.

Игнатьев: «Надеюсь вернуться в «Краснодар» и выиграть титул с командой»