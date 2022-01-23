Сборная Польши назначит главного тренера 31 января. Главный кандидат – Шевченко (Sportowe Fakty)

Польский футбольный союз готовит назначение нового главного тренера сборной. По словам главы организации Цезария Кулеши, презентация состоится 31 января на Национальном стадионе в Варшаве.
Главный кандидат – Андрей Шевченко. Поляки также рассматривают возвращение в сборную Адама Навалки.
Польша – соперник сборной России по полуфинальному стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022.
- Шевченко хочет получать в сборной Польши более 2 миллионов евро в год.
- Его также рассматривает родное «Динамо».
- Последним местом работы Шевченко был «Дженоа».
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Источник: Sportowe Fakty