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    Сборная Польши назначит главного тренера 31 января. Главный кандидат – Шевченко (Sportowe Fakty)

    Польский футбольный союз готовит назначение нового главного тренера сборной. По словам главы организации Цезария Кулеши, презентация состоится 31 января на Национальном стадионе в Варшаве.

    Главный кандидат – Андрей Шевченко. Поляки также рассматривают возвращение в сборную Адама Навалки.

    Польша – соперник сборной России по полуфинальному стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022.

    • Шевченко хочет получать в сборной Польши более 2 миллионов евро в год.
    • Его также рассматривает родное «Динамо».
    • Последним местом работы Шевченко был «Дженоа».

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    Источник: Sportowe Fakty

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