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    Киевское «Динамо» рассматривает Шевченко на пост главного тренера

    Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить киевское «Динамо». Об этом сообщил ведущий футбольной программы «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

    «По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до «Дженоа» рассматривали такой вариант, но тогда было рановато.

    Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант», – сказал Болотников.

    • Шевченко также может возглавить сборную Польши.
    • «Дженоа» объявила об отставке украинца 15 января.
    • Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.

    Источник: Tribuna.com

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    18.01.2022 23:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 19 января 2022, 11:39

      Шевченко укрепил свой тренерский авторитет в Италии, теперь можно и Динамо киевское смело принимать!..)))

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