Киевское «Динамо» рассматривает Шевченко на пост главного тренера

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить киевское «Динамо». Об этом сообщил ведущий футбольной программы «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

«По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до «Дженоа» рассматривали такой вариант, но тогда было рановато.

Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант», – сказал Болотников.