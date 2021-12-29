Сборная Польши вступила в переговоры с Шевченко

Шева тренер поляков, ну х.з., плохо это или хорошо... наших то он быстро разберет по полочкам, возможности игроков.
Сборная Польши продолжает поиски нового главного тренера. Поляки вступили в переговоры с украинцем Андреем Шевченко.
Сегодня его уволили из «Дженоа», аутсайдера Серии А.
- Шевченко возглавлял «Дженоа» с 7 ноября.
- Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.
- «Дженоа» идет на предпоследнем месте в таблице Серии А.
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