Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Сборная Польши вступила в переговоры с Шевченко

    Сборная Польши продолжает поиски нового главного тренера. Поляки вступили в переговоры с украинцем Андреем Шевченко.

    Сегодня его уволили из «Дженоа», аутсайдера Серии А.

    • Шевченко возглавлял «Дженоа» с 7 ноября.
    • Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.
    • «Дженоа» идет на предпоследнем месте в таблице Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56684

      portero 27 минут назад

      Шева тренер поляков, ну х.з., плохо это или хорошо... наших то он быстро разберет по полочкам, возможности игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1205

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надеюсь не согласится

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92960
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru