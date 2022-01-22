Балотелли вызовут в сборную Италии впервые с 2018 года (Фабрицио Романо)

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли вернется в сборную Италии.
Главный тренер действующего чемпиона Европы Роберто Манчини собирается дать новый шанс 31-летнему футболисту.
- Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год.
- Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
- В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Источник: твиттер Фабрицио Романо