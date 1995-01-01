Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Балотелли вызовут в сборную Италии впервые с 2018 года (Фабрицио Романо)

    Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли вернется в сборную Италии.

    Главный тренер действующего чемпиона Европы Роберто Манчини собирается дать новый шанс 31-летнему футболисту.

    • Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год.
    • Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
    • В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:36
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93215

      zigbert 2 часа назад

      Его уже многие начали забывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2532

      FRZZ 3 часа назад

      Турецкий чемпионат реанимировал его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2353

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      Оскудела земля чемпионов Европы на хороших напов, приходится Балотелли из нафталина доставать...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38631

      Project Бабангида > Радио1000шумеров 3 часа назад

      Дель Пьеро занялся пробежками ))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93171
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68551
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru