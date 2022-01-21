Вермален закончил карьеру в 36 лет и вошел в тренерский штаб сборной Бельгии

Центральный защитник Томас Вермален объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний экс-футболист теперь будет работать в тренерском штабе сборной Бельгии.

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» стал помощником главного тренера бельгийской национальной команды Роберто Мартинеса.

Последним клубом Вермалена был японский «Виссел Кобе».

Он провел 85 матчей за сборную и забил 2 гола.

С «Барсой» бельгиец побеждал в ЛЧ в 2015 году.

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