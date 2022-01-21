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    Вермален закончил карьеру в 36 лет и вошел в тренерский штаб сборной Бельгии

    Центральный защитник Томас Вермален объявил о завершении профессиональной карьеры.

    36-летний экс-футболист теперь будет работать в тренерском штабе сборной Бельгии.

    Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» стал помощником главного тренера бельгийской национальной команды Роберто Мартинеса.

    • Последним клубом Вермалена был японский «Виссел Кобе».
    • Он провел 85 матчей за сборную и забил 2 гола.
    • С «Барсой» бельгиец побеждал в ЛЧ в 2015 году.

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    Источник: Королевская бельгийская футбольная ассоциация

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    21.01.2022 18:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +714

      jek718875 6 часов назад

      Вермален в 36 закончил карьеру, а Ю.ЖИРКОВ в 38 только начинает

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