Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Как оцените работу Карпина за эти полгода?

— Хорошо справился. Думаю, все результаты были ожидаемы. Пока все идет неплохо.

Карпин возглавляет сборную с 23 июля.

При нем команда одержала 5 побед в 7 матчах.

С Хорватией россияне сыграли вничью дома и потерпели поражение на выезде.

Божович трижды привился «Спутником» и хочет получить российское гражданство