Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
— Как оцените работу Карпина за эти полгода?
— Хорошо справился. Думаю, все результаты были ожидаемы. Пока все идет неплохо.
- Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
- При нем команда одержала 5 побед в 7 матчах.
- С Хорватией россияне сыграли вничью дома и потерпели поражение на выезде.
Божович трижды привился «Спутником» и хочет получить российское гражданство
Источник: Sport24