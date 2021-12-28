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    Божович – о Карпине в сборной: «Хорошо справился. Пока все идет неплохо»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

    — Как оцените работу Карпина за эти полгода?

    — Хорошо справился. Думаю, все результаты были ожидаемы. Пока все идет неплохо.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • При нем команда одержала 5 побед в 7 матчах.
    • С Хорватией россияне сыграли вничью дома и потерпели поражение на выезде.

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    Источник: Sport24

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    28.12.2021 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5166

      Semenycch 1 час назад

      Можно поподробнее, в чем именно со сборной он хорошо справился?

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