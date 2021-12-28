Божович трижды привился «Спутником» и хочет получить российское гражданство

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что хочет получить российское гражданство.
– Вы заявляли, что не будете получать российское гражданство до приезда в Россию. Как сейчас с этим дела?
– Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен.
– Вы прививались?
– Три раза. Спутником V.
– Почему именно им?
– Больше верю русским докторам, чем остальным.
- Божович тренировал 8 российских клубов.
- Вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России в 2014 году.
Источник: Sport24