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    Божович трижды привился «Спутником» и хочет получить российское гражданство

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что хочет получить российское гражданство.

    – Вы заявляли, что не будете получать российское гражданство до приезда в Россию. Как сейчас с этим дела?

    – Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен.

    – Вы прививались?

    – Три раза. Спутником V.

    – Почему именно им?

    – Больше верю русским докторам, чем остальным.

    • Божович тренировал 8 российских клубов.
    • Вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России в 2014 году.

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    Источник: Sport24

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