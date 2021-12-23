Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о подборе игроков для сборной России.

«Подбор игроков — зона ответственности тренера. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, с которыми где-то работал, потому что с ними комфортно. Но для меня большая загадка, что значит «комфортно».

Если хочешь комфортно, иди и тренируй любителей. Хочешь побед – вызывай амбициозных спортсменов. Неважно, комфортно с ними или нет, нужно находить общий язык. Вам же не детей вместе крестить.

Но, повторюсь, тренер принимает решения – это его зона ответственности. Если при этом он побеждает, ему кричат, что все правильно сделал. Если проигрывает, те же будут кричать, кого не хватило», – сказал Дзюба.

Дзюба не играет за сборную с июня.

Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

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