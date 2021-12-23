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  • Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

23 декабря 2021, 16:40
78

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о подборе игроков для сборной России.

«Подбор игроков — зона ответственности тренера. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, с которыми где-то работал, потому что с ними комфортно. Но для меня большая загадка, что значит «комфортно».

Если хочешь комфортно, иди и тренируй любителей. Хочешь побед – вызывай амбициозных спортсменов. Неважно, комфортно с ними или нет, нужно находить общий язык. Вам же не детей вместе крестить.

Но, повторюсь, тренер принимает решения – это его зона ответственности. Если при этом он побеждает, ему кричат, что все правильно сделал. Если проигрывает, те же будут кричать, кого не хватило», – сказал Дзюба.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (78)
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R_a_i_n
1640267606
Ну так-то правильно говорит. Когда прям просился вызов Соболева(по спортивным причинам) вызывался почему-то Зюба. Ну видать Стасику удобно было.
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JTherry
1640268287
рукаку, хочешь игнорировать игры в сборной, ссылаясь на неготовность - иди в любители...)
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ySS
1640268663
Надеюсь, Валера это дерьмо трогать не будет.
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серега кашин
1640268808
рукоблуд еще раз доказывает что он не далекого ума и далеко не сильнейший
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ivany4
1640268898
Ну, понеслась косая в гору(.... по кочкам)! )) Тренер виноват, болельщики виноваты, теперь еще и коллеги в опалу попали.)) А, ну да, у нас же только один профи, остальные только любители. Может и попадают в сборную потому, что любят ее и готовы по первому "свистку" играть за нее.
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Plyash
1640269064
Тупое рыло на уровне пт-ушника рассуждает о роли тренера? Обосрал пол Европы "тренеришек",теперь в свой огород полез,где место ему только чучелом стоять возле сортира.Какая же тварь всё же вылезла наружу за время правления физрука.Иди дрочи по смартфону на дюймовочку со снегурочкой,футболёр деревянный.
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Fusballer
1640269202
Сразу один большой тренер вспомнился, ныне тренирующий один венгерский клуб.
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insider_retro
1640269268
Понятно, надо набрать амбициозных пешеходов и лизать им за@ницу во имя предстоящих побед... Однако за последние лет пять, предыдущее сборище амбициозных лымарей одержало не столько побед, что бы воспевать это как путь к успеху...
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aubergine
1640269403
Кто-нибудь сделайте ему уже кляп из старых нестиранных носков. Он когда варежку свою разевает - из неё понос литься начинает. Ну как можно нести такую дичь? Он в детстве об штангу ударился головой что ли? Дзюба, Дзюба - иди на ..й!!! Просто максимально конченый тип с манией величия, при этом и футболист посредственный и человечишка - полное говно. Фу таким быть.
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DOCTOR PENALTY
1640274291
Гадёныш. Дерево обоссаное. Дико неприятно, что когда-то был с нами, в Спартаке.
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