Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

Фраза выведенная в заголок - это приговор ,который Мастурбатор вынес себе сам.
,,Приговор окончательный и обжалованию не подлежит,,
Молись....Чабан вернется и заберет тебя ,когда Земля сделает десять оборотов вокруг Светила..)))
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о подборе игроков для сборной России.
«Подбор игроков — зона ответственности тренера. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, с которыми где-то работал, потому что с ними комфортно. Но для меня большая загадка, что значит «комфортно».
Если хочешь комфортно, иди и тренируй любителей. Хочешь побед – вызывай амбициозных спортсменов. Неважно, комфортно с ними или нет, нужно находить общий язык. Вам же не детей вместе крестить.
Но, повторюсь, тренер принимает решения – это его зона ответственности. Если при этом он побеждает, ему кричат, что все правильно сделал. Если проигрывает, те же будут кричать, кого не хватило», – сказал Дзюба.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
- Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»
Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»
Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»