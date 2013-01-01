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    Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о подборе игроков для сборной России.

    «Подбор игроков — зона ответственности тренера. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, с которыми где-то работал, потому что с ними комфортно. Но для меня большая загадка, что значит «комфортно».

    Если хочешь комфортно, иди и тренируй любителей. Хочешь побед – вызывай амбициозных спортсменов. Неважно, комфортно с ними или нет, нужно находить общий язык. Вам же не детей вместе крестить.

    Но, повторюсь, тренер принимает решения – это его зона ответственности. Если при этом он побеждает, ему кричат, что все правильно сделал. Если проигрывает, те же будут кричать, кого не хватило», – сказал Дзюба.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

    Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

    Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии44
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      Рейтинг: +10414

      alex1951 3 минуты назад

      Фраза выведенная в заголок - это приговор ,который Мастурбатор вынес себе сам.
      ,,Приговор окончательный и обжалованию не подлежит,,
      Молись....Чабан вернется и заберет тебя ,когда Земля сделает десять оборотов вокруг Светила..)))

      0
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      Рейтинг: +5722

      Добрый Бобер 6 минут назад

      Про "Зенит" скоро тож самое запоет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8625

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Я ровно , к Карпину- но Дзюба . вызывает только омерзительные эмоции ! Это негодяй и бревно одновременно ! На , эту никчемность играла вся команда , при Черчесопавлине ! Без партнеров играющих на него -это полный ноль !

      1
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      Рейтинг: +22121

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Гадёныш. Дерево обоссаное. Дико неприятно, что когда-то был с нами, в Спартаке.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8853

      "supermax" > DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      благо ушел...на том и спасибо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12092

      Литейный4 34 минуты назад

      Дзюбинатор продолжает троллить пуделя физрука. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +408

      СуперПАВ9 > Литейный4 32 минуты назад

      Дзюба игрочишька

      3
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      Рейтинг: +8853

      "supermax" > Литейный4 21 минуту назад

      скорее уж себя на посмешище выставляет...

      4
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      Рейтинг: +8853

      "supermax" 41 минуту назад

      и как его можно вызвать теперь? всю сборную обосрал (удобные, не всегда сильнейшие еще и не амбициозные) а себя превознес ...молодец))

      4
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      Рейтинг: +408

      СуперПАВ9 > "supermax" 32 минуты назад

      Согласен полностью

      2
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      Рейтинг: +81

      lisal 58 минут назад

      Амбициозный спортсмен ДЗЮБА. Это он про себя. Б Л Я . . вот рассмешил давно так не улыбался!!!

      2
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      Рейтинг: +1104

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Отказался играть,а теперь надеется ,что Карпин пролетит в сборной, весь его эмоциональный трёп, показывает это.усатый тоже затявкал.дальше больше как в рекламе не прокатило,меньше рекламироваться надо было.

      0
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      Рейтинг: +7572

      piligrim1986 1 час назад

      вот он, профи, мать его! жаль только, что чемп по рукоблудию еще не запустили, тогда б тебя вызвали

      2
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      Рейтинг: +5894

      sochi-2013 1 час назад

      Похоже, что Дзюба просто откровенно издевается над краснозадыми, а Карпин просто инструмент. Вон как им пуканы взорвало!
      Не очень умно, но прикольно.))

      2
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      Рейтинг: +408

      СуперПАВ9 > sochi-2013 31 минуту назад

      Лучше бы вас Божией подорвало

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