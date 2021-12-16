Определились все 14 групп Лиги наций

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23.
По ее итогам сформировались 14 групп в четырех дивизионах.
Лига А
Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
Лига B
Группа 1: Украина, Ирландия, Армения, Шотландия.
Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.
Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Лига C
Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.
Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония (победитель стыка);
Группа 3: Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан / Молдавия (победитель стыка).
Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Лига D
Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан / Молдавия (проигравший в стыке).
Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Эстония / Кипр (проигравший в стыке).
- Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
- Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
- В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.