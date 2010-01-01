Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Определились все 14 групп Лиги наций

    В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23.

    По ее итогам сформировались 14 групп в четырех дивизионах.

    Лига А

    Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

    Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

    Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

    Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

    Лига B

    Группа 1: Украина, Ирландия, Армения, Шотландия.

    Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

    Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

    Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

    Лига C

    Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.

    Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония (победитель стыка);

    Группа 3: Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан / Молдавия (победитель стыка).

    Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

    Лига D

    Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан / Молдавия (проигравший в стыке).

    Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Эстония / Кипр (проигравший в стыке).

    • Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
    • Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
    • В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13134

      Skull_Boy 40 минут назад

      А3 и В4 это жесть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      diemens74 42 минуты назад

      Хорошая группа. Второе место в поле по силам занять.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru