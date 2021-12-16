Определились все 14 групп Лиги наций

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23.

По ее итогам сформировались 14 групп в четырех дивизионах.

Лига А

Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

Группа 1: Украина, Ирландия, Армения, Шотландия.

Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.

Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония (победитель стыка);

Группа 3: Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан / Молдавия (победитель стыка).

Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан / Молдавия (проигравший в стыке).

Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Эстония / Кипр (проигравший в стыке).