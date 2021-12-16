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Определились все 14 групп Лиги наций

16 декабря 2021, 20:56
7

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23.

По ее итогам сформировались 14 групп в четырех дивизионах.

Лига А

Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

Группа 1: Украина, Ирландия, Армения, Шотландия.

Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.

Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония (победитель стыка);

Группа 3: Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан / Молдавия (победитель стыка).

Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан / Молдавия (проигравший в стыке).

Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Эстония / Кипр (проигравший в стыке).

  • Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
  • Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
  • В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Франция Испания Португалия Италия Германия Англия Бельгия Нидерланды Россия Украина Швеция Турция Молдавия
Комментарии (7)
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diemens74
1639677859
Хорошая группа. Второе место в поле по силам занять.
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Skull_Boy
1639677983
А3 и В4 это жесть
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САДЫЧОК
1639681444
Пердив !
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Hektor 84
1639682196
Венграм как всегда везет. А по сути лишний ни кому не нужный турнир. Создан как альтернатива товарнякам? По мне так лучше товарняки. С кем хочу с тем и играю. А так футболистам навязали бесполезный турнир. У футболистов и так год перегружен турнирами и матчами.
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Axe111
1639698674
Почему не в D2.....странно
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