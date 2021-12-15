«Устраивайся удобнее». УЕФА показал все голы Агуэро в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА по случаю окончания карьеры форварда Серхио Агуэро сделала нарезку всех его голов в Лиге чемпионов. Их было 41.

«Устраивайся удобнее и смотри каждый из них», – написал УЕФА.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».

Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.

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