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    «Устраивайся удобнее». УЕФА показал все голы Агуэро в Лиге чемпионов

    Пресс-служба УЕФА по случаю окончания карьеры форварда Серхио Агуэро сделала нарезку всех его голов в Лиге чемпионов. Их было 41.

    «Устраивайся удобнее и смотри каждый из них», – написал УЕФА.

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    Источник: твиттер УЕФА

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