Сане – об Агуэро: «Настоящая легенда игры»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане отозвался о бывшем партнере по «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

«Настоящая легенда игры. Для меня было честью играть с тобой, Серхио. Желаю всего наилучшего в будущем», – написал Сане.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».

Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.

A true legend of the game.It was an honour to play with you, Sergio.I wish you all the best for your future. @aguerosergiokun pic.twitter.com/hMybroRitH — Leroy Sané (@leroy_sane) December 15, 2021

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