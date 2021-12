Сане – об Агуэро: «Настоящая легенда игры»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане отозвался о бывшем партнере по «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

«Настоящая легенда игры. Для меня было честью играть с тобой, Серхио. Желаю всего наилучшего в будущем», – написал Сане.

A true legend of the game.It was an honour to play with you, Sergio.I wish you all the best for your future. @aguerosergiokun pic.twitter.com/hMybroRitH