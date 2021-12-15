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    Сане – об Агуэро: «Настоящая легенда игры»

    Полузащитник «Баварии» Лерой Сане отозвался о бывшем партнере по «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

    «Настоящая легенда игры. Для меня было честью играть с тобой, Серхио. Желаю всего наилучшего в будущем», – написал Сане.

    • Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».
    • Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.

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    Источник: твиттер Лероя Сане

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