Гвардиола: «Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро завоевал Англию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола охарактеризовал величие своего бывшего форварда Серхио Агуэро. Аргентинец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

«Диего Марадона завоевал Италию, Лионель Месси сделал то же самое с Испанией, а Агуэро завоевал Англию. Его цифры говорят сами за себя. Он мог выигрывать матчи самостоятельно, потому что имел этот внутренний огонь, играл с гневом, в этом и проявлялся его невероятный талант. Он невероятный человек», – цитирует Гвардиолу «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».

Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.

Сильва – Агуэро: «Горд разделить с тобой так много моментов. Ты мой соучастник в преступлениях!»

«Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада»

Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции