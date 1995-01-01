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    Кержаков, Караваев, Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Челси»; Сауль, Вернер, Лукаку выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

    «Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

    Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13078

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Тут без шансов победа Челси

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      Рейтинг: +14844

      paracetamol 7 минут назад

      Зене надо выигрывать!

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      Рейтинг: +1426

      Psih86 12 минут назад

      У Челси хороший состав, они явно хотят навтыкать Зениту.

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      Рейтинг: +150

      renepjd 13 минут назад

      Нафиг основу ставить в этом товарняке? Лично мне пофиг, хоть пять-ноль, хоть ноль-пять. Вот с Динамо будет важная заруба, там надо опу рвать, походу, единственный конкурент

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      Рейтинг: +8524

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Дзюбу только с Уралом выпускает великий стратег Семак !

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      Рейтинг: +12092

      Cleaner 25 минут назад

      Где ДЗЮБА??? Он должен ЛИЧНО сразиться с Лукаку!!! Один на один. И решить раз и навсегда, кто круче!..

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      Рейтинг: +33

      Федотов и Семак - геи 34 минуты назад

      Лукаку сегодня очередной раз покажет Рукаку, где находится его петушиный угол

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