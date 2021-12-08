Кержаков, Караваев, Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Челси»; Сауль, Вернер, Лукаку выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 20:45 по Москве.

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