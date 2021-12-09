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Главный судья:
Сердар Гезюбююк (Харлем)
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Зенит - Челси

08.12.2021, Среда, 20:45 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 6 тур Зенит - Челси
Лига чемпионов (2021/2022), группа H
1 тур
14 сентября, вторник 22:00 Челси 1:0 Зенит
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 0 1 10:6 +4 15
2. Челси 6 4 1 1 13:4 +9 13
3. Зенит 6 1 2 3 10:10 0 5
4. Мальме 6 0 1 5 1:14 -13 1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 9 декабря 2021, 09:19

    Зенит Молодцы !!! Порадовали всех нас хорошей игрой !!! Играйте вот так и всегда !!!

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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 8 декабря 2021, 23:19

    славный выдался матч Зенит красавчики клау и мага топчики

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    Рейтинг: +5954

    ySS 8 декабря 2021, 22:40

    Всё, матч в историю!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 8 декабря 2021, 22:39

    Блин, наиграли на победу, но 3:3 с важнейшей для Челси игры - это тоже весьма достойно. Молодцы парни! Не подведите теперь весной!

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    Рейтинг: +3902

    lordmrv 8 декабря 2021, 22:39

    Поздравляю адекватных болельщиков Зенита. И команда молодцы, бились до конца.

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    Рейтинг: +772

    FCTB > lordmrv 8 декабря 2021, 22:42

    Спасибо. Завтра вам удачи!! Надеюсь тоже в ЛЕ попадете!

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    Рейтинг: +4409

    Spirit_78 8 декабря 2021, 22:39

    Вполне себе достойно! Оздоев красавец!!!

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 8 декабря 2021, 22:39

    Не будет у Челси 1-го места. Миллер таки показал козу Абрамовичу.

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 > BoaSnake 9 декабря 2021, 00:03

    Да причем здесь Миллер? Эта заслуга в первую очередь самих игроков.
    Проявили характер! Молодцы!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 декабря 2021, 22:38

    Теперь надо беречь очко!

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > Fusballer 8 декабря 2021, 22:40

    Очко всегда стоит беречь!))

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 8 декабря 2021, 22:37

    Раз в году и Мага красоту исполняет!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 декабря 2021, 22:37

    Отлично!

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