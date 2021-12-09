Зенит - Челси

Зенит Молодцы !!! Порадовали всех нас хорошей игрой !!! Играйте вот так и всегда !!!
|1 тур
|14 сентября, вторник
|22:00
|Челси
|1:0
|Зенит
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|10:6
|+4
|15
|2.
|Челси
|6
|4
|1
|1
|13:4
|+9
|13
|3.
|Зенит
|6
|1
|2
|3
|10:10
|0
|5
|4.
|Мальме
|6
|0
|1
|5
|1:14
|-13
|1
Зенит Молодцы !!! Порадовали всех нас хорошей игрой !!! Играйте вот так и всегда !!!
славный выдался матч Зенит красавчики клау и мага топчики
Вполне себе достойно! Оздоев красавец!!!
Не будет у Челси 1-го места. Миллер таки показал козу Абрамовичу.
Да причем здесь Миллер? Эта заслуга в первую очередь самих игроков.
Проявили характер! Молодцы!