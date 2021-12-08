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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Челси
Зенит - Челси: обзор матча 08 декабря 2021
Зенит
08.12.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 3
Завершен
Челси
38'
Клаудиньо
41'
С. Азмун
90+4'
М. Оздоев
2'
Т. Вернер
62'
Р. Лукаку
85'
Т. Вернер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Челси
ГОЛ! 3:3!
М. Оздоев
90'
+4
85'
ГОЛ! 2:3!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Пулишич
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Кузяев
79'
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Азмун
79'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
79'
Травма
С. Азмун
78'
75'
Замена
М. Алонсо
️️️️
С. Ньигес
75'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
65'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
Д. Круговой
️️️️
Я. Ракицкий
65'
65'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Р. Баркли
62'
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
Д. Ловрен
60'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
51'
Травма
Вендел
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
Малком
41'
ГОЛ! 1:1!
Клаудиньо
Пас отдал
Д. Сантос
38'
37'
Желтая карточка
К. Хадсон-Одои
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Челси
13
Кепа
ВР
24
Рис Джеймс
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
20
Азмун
4-4-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
5
Сарр
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
8
Ньигес
7
Маунт
6
Баркли
11
Вернер
9
Лукаку
44
Ракицкий
3
Круговой
3
Круговой
44
Ракицкий
14
Кузяев
21
Оздоев
21
Оздоев
14
Кузяев
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
20
Азмун
22
Дзюба
22
Дзюба
20
Азмун
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
8
Ньигес
3
Алонсо
3
Алонсо
8
Ньигес
6
Баркли
22
Зиеш
22
Зиеш
6
Баркли
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
Остались в запасе
Зенит
Челси
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Зенит - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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