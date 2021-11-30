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  • Рыбус – о сборной России: «Это команда не слишком высокого уровня»

Рыбус – о сборной России: «Это команда не слишком высокого уровня»

30 ноября 2021, 13:41
29

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о противостоянии между сборными России и Польши в стыках отбора ЧМ-2022.

«Как я отреагировал на результаты жеребьeвки? Положительно, в первую очередь из спортивных соображений. Посмотрим правде в глаза, нам мог попасться и более сложный соперник.

Россия – это команда, с которой можно играть. Это не Португалия и не Италия. Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что это команда не слишком высокого уровня, хотя они до последнего претендовали на прямую путeвку на чемпионат мира», – сказал Рыбус.

  • Россия примет Польшу 24 марта.
  • Победитель матча сыграет в финальном стыке против Швеции или Чехии.

Источник: Weszlo
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Локомотив Рыбус Мацей
Комментарии (29)
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NewLife
1638273433
То же самое можно сказать и о сборной Польши)
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Борис23
1638273853
А если точнее - команда среднего уровня.
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alex1951
1638274186
Аппетит приходит во время еды ....... Прогноз такой. Может случиться так ,как в игре с Хорватией, в любую сторону...... Таков прогноз....(т.е. ошибка)
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R_a_i_n
1638275194
Трудно не согласиться, но... Польша и сама такая же!
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Ганнибал Лектор
1638275342
Вот какая ещё нужна мотивация? Где спортивная злость, честь? Вас уже прямым текстом г.овном назвали - дело за вами. Проиграете, значит согласны. Удачи, Россия
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alp
1638276940
да че там... самая днищенская за всю историю русского футбола.... какие результаты у сборной, такие же и у клубов в ЛЧ/ЛЕ
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zigbert
1638278034
Команды примерно одного уровня. Но преимущество России в своем поле.
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m40
1638278597
Верно говорит. Но и Польша так себе. Играть с ними можно и главное обыгрывать
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Лфшт
1638284877
Как мягко выразился ))
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Hektor 84
1638293676
Убрать с состава Левандовски, Щесны и Зелинский и Польша станет такой же посредственной
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