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    Рыбус – о сборной России: «Это команда не слишком высокого уровня»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о противостоянии между сборными России и Польши в стыках отбора ЧМ-2022.

    «Как я отреагировал на результаты жеребьeвки? Положительно, в первую очередь из спортивных соображений. Посмотрим правде в глаза, нам мог попасться и более сложный соперник.

    Россия – это команда, с которой можно играть. Это не Португалия и не Италия. Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что это команда не слишком высокого уровня, хотя они до последнего претендовали на прямую путeвку на чемпионат мира», – сказал Рыбус.

    • Россия примет Польшу 24 марта.
    • Победитель матча сыграет в финальном стыке против Швеции или Чехии.

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    Источник: Weszlo

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +175

      Борис23 2 минуты назад

      А если точнее - команда среднего уровня.

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      Рейтинг: +11633

      NewLife 9 минут назад

      То же самое можно сказать и о сборной Польши)

      0
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      Рейтинг: +1662

      altezzik 16 минут назад

      Не плюй в колодец - еще пригодится.
      Не пили сук, на котором сидишь.
      И т.д. и т.п.

      0
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      Рейтинг: +108

      Беспонтий 25 минут назад

      в целом правда налицо
      так же как и
      рыба ищет где глубже
      а поляк где заросли гуще и похлёбка пуще

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      Рейтинг: +604

      КрымForever 52 минуты назад

      Ну и слава Богу. Выставим тульский Арсенал, они этих Рыбусов на британский флаг разделают)))

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      Рейтинг: +14166

      KLIM777 1 час назад

      Как и вонючий Локомотив))

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      Рейтинг: +1363

      Урия Гип 1 час назад

      Польша тоже.

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      Рейтинг: +10533

      Вомбат 1 час назад

      Капитан Очевидность. К слову, в этом интервью он предсказал победу поляков, сравнив уровень клубов, в которых играют ведущие россияне с уровнем клубов, в которых играют ведущие поляки. Сам он в число ведущих не входит и это понимает.

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      Рейтинг: +4823

      Semenycch 1 час назад

      Какой тренер, такая и сборная!

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