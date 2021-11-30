Рыбус – о сборной России: «Это команда не слишком высокого уровня»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о противостоянии между сборными России и Польши в стыках отбора ЧМ-2022.

«Как я отреагировал на результаты жеребьeвки? Положительно, в первую очередь из спортивных соображений. Посмотрим правде в глаза, нам мог попасться и более сложный соперник.

Россия – это команда, с которой можно играть. Это не Португалия и не Италия. Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что это команда не слишком высокого уровня, хотя они до последнего претендовали на прямую путeвку на чемпионат мира», – сказал Рыбус.