Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Сафонов: «Переглянулись с Крыховяком, когда России выпала Польша»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил итог жеребьевки стыковых матчей за место на ЧМ-2022. В полуфинале пути россияне примут дома Польшу.

    «Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно всe что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду.

    Польша – особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников.

    Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма», – сказал Сафонов.

    • Место проведения матча Россия – Польша определит РФС.
    • Главный тренер России Валерий Карпин пожелал сыграть в «Лужниках».
    • Россия и Польша провели 3 очных матча, все завершились ничьей.

    Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68221
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru