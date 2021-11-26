Сафонов: «Переглянулись с Крыховяком, когда России выпала Польша»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил итог жеребьевки стыковых матчей за место на ЧМ-2022. В полуфинале пути россияне примут дома Польшу.

«Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно всe что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду.

Польша – особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников.

Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма», – сказал Сафонов.

Место проведения матча Россия – Польша определит РФС.

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