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  • Сафонов: «Переглянулись с Крыховяком, когда России выпала Польша»

Сафонов: «Переглянулись с Крыховяком, когда России выпала Польша»

26 ноября 2021, 21:46
6

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил итог жеребьевки стыковых матчей за место на ЧМ-2022. В полуфинале пути россияне примут дома Польшу.

«Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно всe что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду.

Польша – особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников.

Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма», – сказал Сафонов.

  • Место проведения матча Россия – Польша определит РФС.
  • Главный тренер России Валерий Карпин пожелал сыграть в «Лужниках».
  • Россия и Польша провели 3 очных матча, все завершились ничьей.

Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Краснодар Польша Россия Крыховяк Гжегож Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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jek718875
1637954198
САФОН переглянулся с КРЫХОЙ и понял, п****ц подкрался незаметно
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piligrim1986
1637958268
ну будешь от роберта вынимать походу
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Давид59
1637962105
А с чего он взял, что оба матча будут дома?
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