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  • Хлусевич: «Как главная сборная может брать пример с молодежки? Должно быть наоборот»

Хлусевич: «Как главная сборная может брать пример с молодежки? Должно быть наоборот»

17 ноября 2021, 00:10
1

Полузащитник молодeжной сборной России Даниил Хлусевич подвел итоги матча с Испанией (1:0) в отборе Евро-2023.

– Даниил, поздравляем с победой. Согласны с тем, что никто не сможет сказать, что эта победа была несправедливой?

– Спасибо за поздравления. Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счeт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

– Испанцы заявили, что никогда не играли при такой погоде. Повлиял ли мороз на исход матча?

– Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все – люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

– Как с психологической точки зрения настраивались на этот поединок?

– Да не то, чтобы прямо настраивались. Настраивались, как и на каждую игру. Независимо Испания это или Мальта. Разницы нет. Выходили побеждать. Это у нас получилось.

– О чeм разговаривали в перерыве? Потому что во втором тайме только нарастили обороты.

– Договорились добавить ещe, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре.

– Испания – одна из лучших команд мира. Как считаете может ли главная сборная брать с вас пример в плане контроля игры и игры с сильным соперником?

– Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч.

Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всe будет хорошо. Мне очень нравится, как действует национальная сборная.

  • Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.
  • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
  • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. М-лига Россия Россия (мол) Хлусевич Даниил
Комментарии (1)
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vovan55
1637101828
молодцы...и не надо брать пример с основной сборной, только испортите себя...
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