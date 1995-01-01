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    Хлусевич: «Как главная сборная может брать пример с молодежки? Должно быть наоборот»

    Полузащитник молодeжной сборной России Даниил Хлусевич подвел итоги матча с Испанией (1:0) в отборе Евро-2023.

    – Даниил, поздравляем с победой. Согласны с тем, что никто не сможет сказать, что эта победа была несправедливой?

    – Спасибо за поздравления. Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счeт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

    – Испанцы заявили, что никогда не играли при такой погоде. Повлиял ли мороз на исход матча?

    – Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все – люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

    – Как с психологической точки зрения настраивались на этот поединок?

    – Да не то, чтобы прямо настраивались. Настраивались, как и на каждую игру. Независимо Испания это или Мальта. Разницы нет. Выходили побеждать. Это у нас получилось.

    – О чeм разговаривали в перерыве? Потому что во втором тайме только нарастили обороты.

    – Договорились добавить ещe, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре.

    – Испания – одна из лучших команд мира. Как считаете может ли главная сборная брать с вас пример в плане контроля игры и игры с сильным соперником?

    – Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч.

    Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всe будет хорошо. Мне очень нравится, как действует национальная сборная.

    • Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.
    • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
    • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      vovan55 15 минут назад

      молодцы...и не надо брать пример с основной сборной, только испортите себя...

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