Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче с Северной Ирландией (0:0), из-за которой команда заняла второе место в группе отбора ЧМ-2022. Итальянцы смогут пробиться в финальную часть турнира только через стыки.

«Мы ничего не сможем с этим поделать. У нас игра в марте, мы постараемся выложиться на максимум.

Мы испытываем проблемы с голами, несмотря на большой процент владения мячом и инициативу. Северная Ирландия поставила в оборону всю команду, и нам не удалось ее взломать.

Жаль, потому что мы должны были давно побеждать в группе. Сборная должна вернуться к тому, что показывала до сегодняшнего дня. Мы не реализовали два пенальти в решающих матчах, у нас были шансы на победу.

Сейчас мы готовимся к марту и уверенно выходим в плей-офф. Мы пробьемся на чемпионат мира и, надеюсь, сможем выиграть турнир», – сказал Манчини.

Первое место в группе с Италией заняла Швейцария. Она напрямую вышла на ЧМ-2022.

Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Жеребьевка стыков, которые пройдут в марте, запланирована на 26 ноября.

Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022