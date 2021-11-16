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  • Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»

Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»

16 ноября 2021, 08:28
10

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче с Северной Ирландией (0:0), из-за которой команда заняла второе место в группе отбора ЧМ-2022. Итальянцы смогут пробиться в финальную часть турнира только через стыки.

«Мы ничего не сможем с этим поделать. У нас игра в марте, мы постараемся выложиться на максимум.

Мы испытываем проблемы с голами, несмотря на большой процент владения мячом и инициативу. Северная Ирландия поставила в оборону всю команду, и нам не удалось ее взломать.

Жаль, потому что мы должны были давно побеждать в группе. Сборная должна вернуться к тому, что показывала до сегодняшнего дня. Мы не реализовали два пенальти в решающих матчах, у нас были шансы на победу.

Сейчас мы готовимся к марту и уверенно выходим в плей-офф. Мы пробьемся на чемпионат мира и, надеюсь, сможем выиграть турнир», – сказал Манчини.

  • Первое место в группе с Италией заняла Швейцария. Она напрямую вышла на ЧМ-2022.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Жеребьевка стыков, которые пройдут в марте, запланирована на 26 ноября.

Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Блямба
1637041245
Катарсис после Евро пережив, спустивши пар Роберто хочет покорить Катар?
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neveldomha
1637041315
Очередной пендаль пяткой самому себе. Ну прям второй Роналду.
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Fusballer
1637043124
Да, итальяшкам можно быть самоуверенным. Посмотрим, что вы скажете, если встретитесь со борной России.
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FanatSerj
1637043515
ещё одна ТОП команда на букву М, то Португальцы жиденько обделаются, то чемпион Европы придумывает себе приключения.
Ответить
Frankfurt Am Main
1637047297
Россия разорвёт Италию в первом же тайме на мелкие кусочки
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jek718875
1637063377
Россия которую мы видели с Хорватией,вынесет ИТАЛИЮ вперёд ногами
Ответить
Bozigit
1637073823
Желаю тебе этого
Ответить
житель СПб
1637103677
Молодец! Это - позиция победителя (а не как кое-где...).
Ответить
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