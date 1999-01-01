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    Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче с Северной Ирландией (0:0), из-за которой команда заняла второе место в группе отбора ЧМ-2022. Итальянцы смогут пробиться в финальную часть турнира только через стыки.

    «Мы ничего не сможем с этим поделать. У нас игра в марте, мы постараемся выложиться на максимум.

    Мы испытываем проблемы с голами, несмотря на большой процент владения мячом и инициативу. Северная Ирландия поставила в оборону всю команду, и нам не удалось ее взломать.

    Жаль, потому что мы должны были давно побеждать в группе. Сборная должна вернуться к тому, что показывала до сегодняшнего дня. Мы не реализовали два пенальти в решающих матчах, у нас были шансы на победу.

    Сейчас мы готовимся к марту и уверенно выходим в плей-офф. Мы пробьемся на чемпионат мира и, надеюсь, сможем выиграть турнир», – сказал Манчини.

    • Первое место в группе с Италией заняла Швейцария. Она напрямую вышла на ЧМ-2022.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Жеребьевка стыков, которые пройдут в марте, запланирована на 26 ноября.

    Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1145

      Frankfurt Am Main 6 минут назад

      Россия разорвёт Италию в первом же тайме на мелкие кусочки

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      Рейтинг: +7547

      FanatSerj 1 час назад

      ещё одна ТОП команда на букву М, то Португальцы жиденько обделаются, то чемпион Европы придумывает себе приключения.

      0
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      Рейтинг: +740

      ARSteven89 > FanatSerj 27 минут назад

      Заметьте, и в случае португальцев, и в случае итальянцев есть интересные мелочи, которые не позволили им спокойно отобраться на ЧМ и прикуривать целый год до турнира. У итальянцев - Жоржиньо и его пенали в играх с прямым конкурентом, а у португальцев - гол на 93й минуте, незасчитанный в первой игре с Сербией)

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      Рейтинг: +9521

      Fusballer 1 час назад

      Да, итальяшкам можно быть самоуверенным. Посмотрим, что вы скажете, если встретитесь со борной России.

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      Рейтинг: +3614

      neveldomha 1 час назад

      Очередной пендаль пяткой самому себе. Ну прям второй Роналду.

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      Рейтинг: +2166

      Блямба 1 час назад

      Катарсис после Евро пережив,
      спустивши пар
      Роберто хочет покорить Катар?

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