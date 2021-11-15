Божович: «Хорватия намного сильнее России. Проиграна битва, но не война»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

«Россия вчера играла на результат. Команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.

Сможет ли Россия обыграть в стыковых матчах Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного. Когда готовишься к матчу и веришь — все возможно.

Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной», — сказал Божович.

Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.

Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022