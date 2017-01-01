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    Карпин – о 0:1 с Хорватией: «У многих не было желания получать мяч. Что-то залетит, если ты 90 минут обороняешься»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главную причину поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    «Главное, что не получилось, – это игра с мячом. Хотя говорили много про психологию, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Соответственно, без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Это раз.

    Во-вторых, как это и произошло, какой-то рикошет (случайный или неслучайный – не суть), что-то все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной.

    Это и не получилось – у команды не было передышки с мячом. И не потому, что Хорватия нас прессинговала в каком-то сумасшедшем ритме. Были возможности, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться», – сказал Карпин.

    • Поражение от Хорватии – первое для Карпина на посту тренера сборной.
    • Россия сыграет в стыках в марте.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

    Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

    Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

    Карпин: «Я останусь в сборной на стыки, ничего нового. Контракт продлевается автоматически»

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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