Карпин – о 0:1 с Хорватией: «У многих не было желания получать мяч. Что-то залетит, если ты 90 минут обороняешься»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главную причину поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Главное, что не получилось, – это игра с мячом. Хотя говорили много про психологию, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Соответственно, без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Это раз.

Во-вторых, как это и произошло, какой-то рикошет (случайный или неслучайный – не суть), что-то все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной.

Это и не получилось – у команды не было передышки с мячом. И не потому, что Хорватия нас прессинговала в каком-то сумасшедшем ритме. Были возможности, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться», – сказал Карпин.

Поражение от Хорватии – первое для Карпина на посту тренера сборной.

Россия сыграет в стыках в марте.

Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

Карпин: «Я останусь в сборной на стыки, ничего нового. Контракт продлевается автоматически»