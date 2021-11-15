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  • Карпин – о 0:1 с Хорватией: «У многих не было желания получать мяч. Что-то залетит, если ты 90 минут обороняешься»

Карпин – о 0:1 с Хорватией: «У многих не было желания получать мяч. Что-то залетит, если ты 90 минут обороняешься»

15 ноября 2021, 00:13
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главную причину поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Главное, что не получилось, – это игра с мячом. Хотя говорили много про психологию, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Соответственно, без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Это раз.

Во-вторых, как это и произошло, какой-то рикошет (случайный или неслучайный – не суть), что-то все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной.

Это и не получилось – у команды не было передышки с мячом. И не потому, что Хорватия нас прессинговала в каком-то сумасшедшем ритме. Были возможности, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться», – сказал Карпин.

  • Поражение от Хорватии – первое для Карпина на посту тренера сборной.
  • Россия сыграет в стыках в марте.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

Карпин: «Я останусь в сборной на стыки, ничего нового. Контракт продлевается автоматически»

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Форвард 79
1636946946
Психологически практически вся команда за исключением Сафонова и может еще 2-3 игроков была не готова, они проиграли еще до выхода на поле. Единственной их надеждой было, вдруг у Хорватов пойдет, что то не так. Установка в мозгу была, просто отбиватся и не более того.
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nemolod
1636946988
Прав полностью главный тренер! Пока у каждого игрока внутри будет мандраж-ни о каких победных результатов нечего даже и думать! Пора просто выходит на поле и бороться за победу, на каждом участке поля и атаковывать соперника ,а не жаться все время к своим воротам!
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jora18
1636950124
Еще проще, игроков нужно менять брать с другой психологией.Россия не кипр 11 человет найти можно......и наиграть другую психологию,мы подождём.
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vladimir-7
1636965621
Какую тактику команде дал главный тренер со своим штабом, так команда и играла, Карпин, во время игры не скорректировал эти неправильные действия команды, а сейчас всё сбрасывает на игроков и сам остаётся только в роли наблюдателя. Это не тренер сборной. РФС необходимо немедленно начинать поиск хорошего тренера, назначить его после завершения этого эксперимента с Карпиным и его штабом и готовить сборную России по футболу по-настоящему, держа прицел на 2024 и 2026 годы и чтобы это была национальная задача.
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Cromathaar
1636971643
Нужно с Осинькином проконсультироваться, как это делается.
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CSKA57
1636974100
Товарищи, не ругайте сильно главного тренера! Нет у нас хороших игроков, как в Хорватии. Поэтому, и тактика была выстроена так, чтобы хотя бы натянуть на ничейку. К сожалению, не получилось из-за нелепой ошибки. Валерий формирует новую команду, не боится давать место в основном составе молодым. Результат есть, хотя, может кто-то, спишет на везение. Первый прокол, и сразу предлагают сменить тренера. Надо дать ему время поработать!
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