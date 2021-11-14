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Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

14 ноября 2021, 20:38
55

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.

Что делать? Работать», – сказал Карпин.

  • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (55)
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CSKA471
1636911834
Мда матч провален полностью, это так
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Давид59
1636912420
Интересно, а какой был план на игру? По-моему он такой, как играли и был.
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САДЫЧОК
1636913791
Схему игры правильно избрал . Я не люблю игру в 5 защитников , но на таком поле во 2 тайме правильно ! Надо смелее ставить молодых. А выезжать на пердунах - копировать шашлычника. Причина поражения - трусость ! Нужны Зиньковский Тюкавин , Карапузов...а не Головин , Зобнин , Миранчук ....
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Garrincha58
1636914926
зачем нам молодёжная сборная зачем Карпин берёт Заболотного Смолова Миранчука Ионова они уже не тянут или Зобнина почему Тюкавин Агаларов не играют Хлусевич на данный момент на голову выше Головина простите за каламбур лучшие игроки не призываются в сборную, а эти так называемые старики просто не тянут так что Карпин ошибся и ошибся по крупному или он такой же физрук как и Черчесов почему Манчини не боится приглашать молодых а мы всё чего то не решаемся ребятам по 20-21 году они в РПЛ среди взрослых играют а в сборной им нельзя надо доверять и хватит уже мусолить тему Дзюбы надо всем мусолить почему нет молодых перспективных злых голодных игроков, а эти все сытые коты уже никуда не годятся
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derrik2000
1636914975
"«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Что делать? Работать», – сказал Карпин." Стандартное карпинское "посыпание головы пеплом" перед журналистами. А денЮШки тем временем всё идут... )))
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САДЫЧОК
1636915534
Надеюсь Карпина , в декабре уберут и в стыках будет сильный иностранный тренер !
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Fusballer
1636915636
Зато выполнил главную задачу - не пригласил Дзюбу!
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Garrincha58
1636916608
Карпин слабый тренер он никогда и ничего не добивался в Испании не смог в Ростове после него вы все видели в Спартаке не смог он хорош только интервью давать и скандалить то с Дзюбой то с Денисовым
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Storm13
1636948705
Такой футбол нам, не нужен!
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Ruryu
1636949829
Господа "эксперты на диване",тренера не поменяют(до конца стыков),это было объявлено изначально. Да,он получает свои деньги,при любом раскладе(из нас,тоже,никто не работает бесплатно). Причем контракт у него много меньше,чем у Черчесова(если верить СМИ). Задача-выход на ЧМ(теоритически,ещё выполнима). Команда такая,какая есть. Цыплят по осени считают(в данном случае,по весне). Считаете,что можете лучше-welcome to РФС! Получается такая же история,что и с усатым-не хаял,только ленивый. А когда,он довел до 1/4-стал космосом,и не важно,что Россия не была сильнее Испании(по каким-то причинам,испанцам на хрен не нужен был ЧМ),просто везение. И прежде чем писать свои сквернословия,подумайте: вы можете,что-то изменить в этой структуре(РФС,РПЛ)? Нет? Так принимайте то,что есть. Да? Идите и меняйте. Я не за Карпина и не за Черчесова. Я за адекватность. Задачу минимум,Карпин выполнил. Многие из вас,рукоплещат Дзюбе-лучший бомбардир,а по мне,игрок ни о чем. И по фиг на цифры. Кудряшов забил в свои ворота? Ну,если вы играли в футбол,то должны знать,что такие косяки бывают(самое обидно,что в самый неподходящий момент). Поэтому,будьте позитивнее. Не все пропало)))
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