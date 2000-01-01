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    Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    «В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.

    Что делать? Работать», – сказал Карпин.

    • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии27
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      Рейтинг: +17434

      derrik2000 59 секунд назад

      Здесь, думаю. есть ещё одна причина такой сборной уже очень длительный период времени.
      И причина весьма существенная.
      Прояви РФС смелось и заяви во всеуслышание, что, мол, сборная собирается на перспективу и ближайшие 4-5 лет будет "усушка-утруска" состава, чтобы..., самизнаетекто и его приближённые сразу бы стали выть о величии России, и что такой подход неприемлем.
      Вот и стараются из гуана сделать ароматную конфетку, чтобы самих из эрфеесовскиэх кресел не посшибали.
      Результат и ИГРА при этом чинарикам от футбола мало интересен.
      Главное - рапОрт!

      0
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      Рейтинг: +9475

      Fusballer 1 минуту назад

      Зато выполнил главную задачу - не пригласил Дзюбу!

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      Рейтинг: +8389

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Надеюсь Карпина , в декабре уберут и в стыках будет сильный иностранный тренер !

      0
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      Рейтинг: +9475

      Fusballer > САДЫЧОК 1 минуту назад

      С титулами, типа Витории.

      0
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      Рейтинг: +4728

      polt 5 минут назад

      Просераем стыки и собираем новую сборную, проходной бал-до 25 лет. Молодежи играющей очень даже прилично вполне достаточно.

      0
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner > polt 3 минуты назад

      Да при чем здесь ВОЗРАСТ????????????????????????

      0
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      Рейтинг: +17434

      derrik2000 12 минут назад

      "«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.

      Что делать? Работать», – сказал Карпин."

      Стандартное карпинское "посыпание головы пеплом" перед журналистами.
      А денЮШки тем временем всё идут... )))

      0
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      Рейтинг: +14930

      Garrincha58 13 минут назад

      зачем нам молодёжная сборная зачем Карпин берёт Заболотного Смолова Миранчука Ионова они уже не тянут или Зобнина почему Тюкавин Агаларов не играют Хлусевич на данный момент на голову выше Головина простите за каламбур лучшие игроки не призываются в сборную, а эти так называемые старики просто не тянут так что Карпин ошибся и ошибся по крупному или он такой же физрук как и Черчесов почему Манчини не боится приглашать молодых а мы всё чего то не решаемся ребятам по 20-21 году они в РПЛ среди взрослых играют а в сборной им нельзя надо доверять и хватит уже мусолить тему Дзюбы надо всем мусолить почему нет молодых перспективных злых голодных игроков, а эти все сытые коты уже никуда не годятся

      4
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      Рейтинг: +14215

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      В чем твоя вина ? , в том что приходится руководить кривоногими футболистами ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11123

      Cleaner > Persona_non_Grata 14 минут назад

      Уж кого набрал, с теми и работал. Даже в той РПЛ, что есть сейчас, есть более достойные кандидаты в первую команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11123

      Cleaner 25 минут назад

      Надеюсь, что дальше со сборной будет работать ДРУГОЙ специалист.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14215

      Persona_non_Grata > Cleaner 21 минуту назад

      И что изменится ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner > Persona_non_Grata 16 минут назад

      Хуже Валеры тренера в России и СССР я не помню. Не думаю, что кто то сможет сделать сборную еще хуже. Кроме понтов у Карпина за эти три месяца я ничего не увидел. Ну показал же он свой уровень в Ростове. Теперь подтвердил в сборной.

      2
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      Рейтинг: +17434

      derrik2000 > Cleaner 10 минут назад

      Были, были...
      Он просто "продолжатель славных традиций"...
      И его вАробышки тоже... "продолжатели..."

      0
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      ...
      Рейтинг: +1942

      фанат джигурды > Cleaner 8 минут назад

      А как же Бышовец в 98-м?

      0
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner > derrik2000 5 минут назад

      И кто был слабее и неадекватнее Карпина? Вы помните, каким Карпин был игроком? Если нет, то скажу. ИСТЕРИЧНЫМ. Орал и кидался на судей, махал руками, откровенно мстил обидчикам. По современным правилам судейства получал бы красные карточки в КАЖДОЙ игре.

      0
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner > фанат джигурды 3 минуты назад

      Не мешайте НЕ СЛОЖИЛОСЬ и НЕ СПОСОБЕН. У одного не сложилось, второй не способен.

      0
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner 27 минут назад

      Покаялся? Может пожалеть Валерия Георгиевича? Но не жалеется мне. Все должно было закончиться не сегодня. Вот в чем проблема то. Не в ОДНОЙ КОНКРЕТНО СЕГОДНЯШНЕЙ ИГРЕ.

      PS: Дюков радостно потирает ладони.

      0
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      Рейтинг: +8389

      САДЫЧОК 32 минуты назад

      Схему игры правильно избрал . Я не люблю игру в 5 защитников , но на таком поле во 2 тайме правильно !
      Надо смелее ставить молодых. А выезжать на пердунах - копировать шашлычника.
      Причина поражения - трусость ! Нужны Зиньковский Тюкавин , Карапузов...а не Головин , Зобнин , Миранчук ....

      2
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      Рейтинг: +306

      haxxproxx > САДЫЧОК 27 минут назад

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +14215

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 20 минут назад

      Джикию забыл )))

      1
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      Рейтинг: +8389

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 9 минут назад

      Там ещё Фомин , Ионов...

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