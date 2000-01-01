Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

Здесь, думаю. есть ещё одна причина такой сборной уже очень длительный период времени.
И причина весьма существенная.
Прояви РФС смелось и заяви во всеуслышание, что, мол, сборная собирается на перспективу и ближайшие 4-5 лет будет "усушка-утруска" состава, чтобы..., самизнаетекто и его приближённые сразу бы стали выть о величии России, и что такой подход неприемлем.
Вот и стараются из гуана сделать ароматную конфетку, чтобы самих из эрфеесовскиэх кресел не посшибали.
Результат и ИГРА при этом чинарикам от футбола мало интересен.
Главное - рапОрт!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.
Что делать? Работать», – сказал Карпин.
- В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
- Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
- Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.
Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года