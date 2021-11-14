Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.

Что делать? Работать», – сказал Карпин.

В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.

Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года