Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 0:1.

Российская команда не нанесла по воротам соперника ни одного удара в створ. Такого не было с июня 2017 года, когда сборная уступила Португалии в Кубке конфедераций (0:1).

Всего у России два удара с хорватами, оба – мимо. Первый случился на 74-й минуте от Даниила Фомина.