Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 0:1.
Российская команда не нанесла по воротам соперника ни одного удара в створ. Такого не было с июня 2017 года, когда сборная уступила Португалии в Кубке конфедераций (0:1).
Всего у России два удара с хорватами, оба – мимо. Первый случился на 74-й минуте от Даниила Фомина.
- В марте Россия сыграет в стыковых матчах. Жеребьевка пройдет 26 ноября.
- Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
Источник: «Бомбардир»