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    Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

    Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 0:1.

    Российская команда не нанесла по воротам соперника ни одного удара в створ. Такого не было с июня 2017 года, когда сборная уступила Португалии в Кубке конфедераций (0:1).

    Всего у России два удара с хорватами, оба – мимо. Первый случился на 74-й минуте от Даниила Фомина.

    • В марте Россия сыграет в стыковых матчах. Жеребьевка пройдет 26 ноября.
    • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9475

      Fusballer 5 минут назад

      При Черчесове такого не было!

      0
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      Рейтинг: +1252

      PUZIAKA 7 минут назад

      Неужели разница в классе настолько велика? Неужели у игроков настолько низки амбиции и уверенность в своих силах, что даже не пытались что-то создать впереди? Позорный матч и заслуженное поражение. Первого места команда по этой игре не заслуживала.

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