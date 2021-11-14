Карпин: «Я останусь в сборной на стыки, ничего нового. Контракт продлевается автоматически»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что будет возглавлять команду в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-2022.

— Вы будете и дальше работать со сборной?

— Информация о том, что я останусь на стыки, была в конце июля. Ничего нового не произошло. Контракт продлевается автоматически.

Поражение от Хорватии – первое для Карпина на посту тренера сборной.

Россия сыграет в стыках в марте.

Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»