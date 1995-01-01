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    Карпин: «Я останусь в сборной на стыки, ничего нового. Контракт продлевается автоматически»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что будет возглавлять команду в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-2022.

    — Вы будете и дальше работать со сборной?

    — Информация о том, что я останусь на стыки, была в конце июля. Ничего нового не произошло. Контракт продлевается автоматически.

    • Поражение от Хорватии – первое для Карпина на посту тренера сборной.
    • Россия сыграет в стыках в марте.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

    Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

    Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11132

      Cleaner 14 минут назад

      Валера, НЕ НАДО!!! Уйди в отставку, НЕ ДОБИВАЙ нашу сборную!!!...(((

      0
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      Рейтинг: +731

      ARSteven89 25 минут назад

      А меня одного бесит слово "стыки" или "стыковые" матчи? Кто вообще придумал этот странный термин для названия таких игр?!!!

      0
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      Рейтинг: +11132

      Cleaner > ARSteven89 13 минут назад

      Вас одного.

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