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    Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил исход матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии (0:1). Единственный мяч – автогол Федора Кудряшова.

    «Думаю, это моe самое обидное поражение в тренерской карьере. Но считаю, что оно заслуженное. Расстроены. Естественно, это зависело от нас. Обидно, когда ты создаeшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.
    • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
    • 2021 год для сборной России завершен.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4721

      polt 22 секунды назад

      Результат закономерен, не дано нам выгрызать победы на футбольном поле, закормлены баблишком.

      0
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      Рейтинг: +5234

      Давид59 2 минуты назад

      Ну неправда. Мостовой выкатил под удар Караваеву. Хороший был момент.

      0
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      Рейтинг: +645

      Алекс636363 3 минуты назад

      единственный шанс оправдаться - показать внятную игру в стыках. и с результатом. но обязательно то и другое, по отдельности не пойдет

      0
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      Рейтинг: +3726

      Дедуктор 6 минут назад

      Т.е., Карп "хотел". Но игрочишки "не хотели". Ну-ну.

      0
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      Рейтинг: +5366

      Ганнибал Лектор 8 минут назад

      Я еще до стартового свистка искренне удивился - зачем Кудряшов? Вариантов уйма - хоть Круговой, хоть Караваев, а Леха-полтинник справа. Нет, выпустил этого привоза. Ну и атака мертвая. Зачем был выпущен Зе - непонятно. Есть Сергеев, Ерохин, но... Эх

      0
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      Рейтинг: +2770

      lordmrv > Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Так комментатор же все объяснил - на болото выпускают Зе Болотного)))

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      Рейтинг: +47621

      MaxRnD > Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Зе выпущен был исключительно для того, чтобы бороться в грязи и других предназначений у него в таких условиях не было, а условные "Технари" в таком болоте уж точно бы ничего не показали ...

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      Рейтинг: +259

      заткнитемнерот 9 минут назад

      Вот и не верь в карму... Кто у нас говорил, что наши футболисты кривоногие?
      Но дай Бог здоровья Карпину, подарил таки всем нам надежду... даже не на выход на ЧМ, а на человеческий подход к нашим ценностям.

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      Рейтинг: +14269

      paracetamol 12 минут назад

      Валера, а кто такой план на игру предложил, почему Дзюбы нет? Расскажи-ка поподробнее!

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      Рейтинг: +3383

      R_a_i_n > paracetamol 9 минут назад

      потому-что Зюба отказался ехать в сборную))

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      Рейтинг: +47621

      MaxRnD > paracetamol 5 минут назад

      О чём ты ?
      Долговязый даже по сухому полю с великим трудом и неохотой перемещается

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      Рейтинг: +4118

      mopecekca > paracetamol 4 минуты назад

      с ним проиграли бы крупнее

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      Рейтинг: +2770

      lordmrv 13 минут назад

      Валера, это ты так настраивал? Али тебя не слухаются?

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