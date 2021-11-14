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  • Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

14 ноября 2021, 19:49
69

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил исход матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии (0:1). Единственный мяч – автогол Федора Кудряшова.

«Думаю, это моe самое обидное поражение в тренерской карьере. Но считаю, что оно заслуженное. Расстроены. Естественно, это зависело от нас. Обидно, когда ты создаeшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

  • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.
  • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
  • 2021 год для сборной России завершен.

Хачатурянц: «Россия выйдет на ЧМ-2022. Играли прекрасно, хорваты не заслужили победу»

Кудряшов не подошел к болельщикам России после игры в Хорватии. Он забил в свои ворота

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Карпин Валерий
Комментарии (69)
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polt
1636909480
Результат закономерен, не дано нам выгрызать победы на футбольном поле, закормлены баблишком.
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vladimir63
1636910125
психолог нужен команде ! они сами в себя не верят ! выходят на поле без веры в победу !!!
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vladimir-7
1636910164
Какую тактику выбрал и поставил её перед игрокам главный тренер, так они и играют, не может быть, что тренер сказал играть не в защите, а они решили иначе, Карпин спасает свою попу и не берет на себя всю ответственность за проигрыш.
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Валерий2705
1636911023
Опять все недовольны ответом)) хотя всё по факту. Черчес бы ща скулил, что его план на игру чуть чуть не сработал и до 80 минуты он контролировал ситуацию.
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Андреич
1636911084
А я верю в Валеру. Надо ему дать карт-бланш. "При всём богатстве выбора другой альтернативы нет" ©
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CSKA471
1636912711
Валера Верим!!!
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polt
1636913440
Мы слабее хорватов, у Карпина даже близко нет такого подбора игроков, как у Далича. Сидим на попе ровно и надеемся, что повезет в стыках.
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zigbert
1636916811
А откуда она возьмется контригра если игры в контроль мяча вообще не было. Получив мяч, не знали что с ним делать. Точных и развивающих атаку передач почти не было. У игроков была какая то скованность.
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paracetamol
1636959002
Керовый ты физрук, Валера, вот что я тебе скажу!
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Снег
1636989278
Что ж ты так научил своих футболёров просирать?
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