Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил исход матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии (0:1). Единственный мяч – автогол Федора Кудряшова.

«Думаю, это моe самое обидное поражение в тренерской карьере. Но считаю, что оно заслуженное. Расстроены. Естественно, это зависело от нас. Обидно, когда ты создаeшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.

2021 год для сборной России завершен.

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