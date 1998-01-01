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    Карпин: «Россия будет играть так, как позволит Хорватия»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Россиян устраивает ничья, чтобы получить прямую путевку в Катар.

    «Златко Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру», – сказал Карпин.

    • Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.
    • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9415

      playsh 21 минуту назад

      Ну не может такой прямой в своей откровенности человек завтра проиграть Хорватам.
      Удачи тебе,тренер.

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      Рейтинг: +6161

      vladik12 > playsh 18 минут назад

      Всем сердцем будем болеть!

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