Карпин: «Россия будет играть так, как позволит Хорватия»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Россиян устраивает ничья, чтобы получить прямую путевку в Катар.

«Златко Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру», – сказал Карпин.

Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.

Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.

В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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