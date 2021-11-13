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Карпин: «Россия будет играть так, как позволит Хорватия»

13 ноября 2021, 23:13
20

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Россиян устраивает ничья, чтобы получить прямую путевку в Катар.

«Златко Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру», – сказал Карпин.

  • Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.
  • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
  • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Карпин Валерий
Комментарии (20)
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Plyash
1636834852
Ну не может такой прямой в своей откровенности человек завтра проиграть Хорватам. Удачи тебе,тренер.
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dswe765
1636838727
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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Томик
1636840416
Одного не пойму, что делает в сборной Бакаев? Валерий Георгиевич, если Вас в плену держат, то моргните в следующем интервью два раза левым глазом.
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Vitaga
1636845299
прикиньте как бы эту мысль высказал Черчесов...)
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Блямба
1636864803
Отсутствие лозунгов внушает доверие,откровенность дарит надежду...
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serglider
1636868763
Валера! Только заднию не включай! Настраивай ребят только на победу, хорваты пойдут вперед, нашим нужно остро контратаковать и... забивать, пора прервать печальный список турниров, когда в последних, решающих матчах, где нам нужно было "только не проиграть", мы бездарно проигрывали... Вопрос стоит ребром ты - тренер или тренеришко?
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моэм
1636870432
Хорватия де факто могла брать 1 место в матче уже со Словакией , но промахнулась ... поэтому обыграть её вполне реально ... да и слова Далича "Россия будет играть так как ей позволит Хорватия" говорит только о том что он нервничает и как неуверенный в себе боксёр стучит себя в грудь и делает "страшные глаза" ... но нашего Валерия Георгиевича такими гримасами не напугать...он сам может напугать....но матч будет очень тяжёлым , давление будет страшное и здесь надо будет проявить умение держать удар , окрыситься и показать свой характер...их надо "загрызть" тут и увидим у кого круче яйца и крепче зубы.
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serppion
1636886347
Что мы раньше времени очковать начали? Это же уникальный шанс для наших сборников стать героями и любимцами всей страны. Желаю им хорошей игры и успеха!
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Антибиотик
1636894018
Валера, только ты хоть не унывай раньше времени, скажи игрокам, пусть выкладываются на 150 процентов, а результат это уже второе. И сразу придет и результат.
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