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Джикия: «Россия не думает о ничьей с Хорватией»

13 ноября 2021, 22:03
9

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Россиян устраивает ничья, чтобы получить прямую путевку в Катар.

«О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим», – сказал Джикия.

  • Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.
  • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
  • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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Сборная России прилетела в Сплит на игру с Хорватией

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия Джикия Георгий
Комментарии (9)
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Plyash
1636834442
Слова хорошие,правильные.Осталось только воплотить их в жизнь. Ждём Вас домой с победой.Удачи.
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lipatov32
1636835345
О ничьей надо мечтать, "капитанище"))))
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dswe765
1636838705
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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ALEXMAN888
1636868711
Получат 2-0! Модрич! Один с точки, и так один!
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vladimir-7
1636870766
Правильно, главный тренер и команда о ничьей даже и не думают.
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zigbert
1636891301
Простой игры не будет. Пройти хорватов будет трудно. Однако это будет хорошей проверкой нашей обновленной сборной для дальнейших игр. Удачи сборной России!
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