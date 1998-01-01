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    Джикия: «Россия не думает о ничьей с Хорватией»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Россиян устраивает ничья, чтобы получить прямую путевку в Катар.

    «О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

    Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим», – сказал Джикия.

    • Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.
    • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +273

      lipatov32 12 минут назад

      О ничьей надо мечтать, "капитанище"))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9414

      playsh > lipatov32 6 минут назад

      Помечтать мы можем.А вот ему завтра играть надо - кровь из носа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9414

      playsh 27 минут назад

      Слова хорошие,правильные.Осталось только воплотить их в жизнь.
      Ждём Вас домой с победой.Удачи.

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