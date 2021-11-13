Джикия: «Россия не думает о ничьей с Хорватией»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Россиян устраивает ничья, чтобы получить прямую путевку в Катар.

«О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим», – сказал Джикия.

Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.

Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.

В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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