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  • Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее»

Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее»

13 ноября 2021, 21:29
39

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил значимость матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. По его мнению, встреча «Ростов»«Урал» более важная.

«Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Самый важный матч в карьере? Однозначно нет. Пока самый важный матч был «Ростов» – «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас, если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно», – полагает Карпин.

  • Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.
  • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
  • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

Сборная России прилетела в Сплит на игру с Хорватией

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Ростов Урал Карпин Валерий
Комментарии (39)
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Lester84
1636829691
По крайней мере он говорит то, что думает, а не то что от него хотят услышать. Имхо с Ростовом у Валеры реально был последний шанс перезагрузить тренерскую карьеру, что он и сделал. А в текущем положении даже если он уйдет из сборной - спрос на него будет. Как-то так
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sochi-2013
1636830698
Такое мог заявить только полный де6ил или подросток лет 14. Ссаными тряпками гнать обратно в Ростов!
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Форвард 79
1636830879
Не нужно скептически относиться к словам Карпина. Я больше чем уверен, для него в качестве тренера на сегодняшний день это самый важный матч в карьере. А его слова это всего лиш своеобразный стиль общения (маска) Таким образом он защищается от лишних нападок журналюк и пусть и не много, но успокаивает накал страстей вокруг этого матча. У соперника хочеш не хочеш, но в подсознании отложется, что для наших этот матч не является настолько уж важным. В итоге будут не приятно удивлины
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JTherry
1636831690
лукавишь, Валерий Георгиевич...) но мы все всё поняли...
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lipatov32
1636832073
Беги Валера! Из наших буратин, хоть жопу порви ничего не сделаешь. Эти уроды зажравшиеся от своих зарплат бешенных, не понятно за что, напрягаться не собираются. Клали они на Россию. У них семьи за кордоном давно и имущество!!!
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Plyash
1636832825
Правильно и честно написал.Ростов в стыках играл,Валера эту игру на поле прожил и потому на всю жизнь запомнил.Таких тренеров поискать надо.Завтра у него второй матч подобный,но рангом повыше,а опыт уже есть,что и как ребятам сказать. Удачи тебе,Валера.
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CSKA471
1636833347
Да не, лукавит Валера, этот матч самый важный пока для него на тренерской скамье
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Ганнибал Лектор
1636833930
Удачи завтра нашим!
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akku
1636836069
Кусками интервью лепят и мозги нам пудрят, писаки, нет чтобы полностью его написать, то и вывод наш будет другой. На спорте более конкретней написано.
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Hektor 84
1636838814
Правильно сказал! Что за дебильные вопросики? У него только начало тренерской карьеры. С чего этот матч должен стать для него самым главным и значимым? У него этих матчей еще до хера будет! Удачи Валерик! Спасибо тебе за то что вернул доверие к сборной! Я снова стал смотреть матчи сборной. Игры под руководством чабана перестал смотреть еще до ЧМ 2018. Когда чабан один за другим сливал товарняки.
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