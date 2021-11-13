Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил значимость матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. По его мнению, встреча «Ростов» – «Урал» более важная.

«Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Самый важный матч в карьере? Однозначно нет. Пока самый важный матч был «Ростов» – «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас, если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно», – полагает Карпин.

Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.

Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.

В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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