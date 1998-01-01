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    Отбор ЧМ-2022. Англия благодаря хет-трику Кейна разгромила Албанию, Польша крупно победила в Андорре

    Сборная Англии забила пять безответных голов сборной Албании. Хет-трик на счету Гарри Кейна. Он вышел на первое место в списке бомбардиров англичан в официальных встречах, опередив Уэйна Руни.

    Однако вопрос с прямой путевкой на чемпионат мира в этой группе откладывается до последнего тура, так как Польша не потеряла очки в Андорре.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 9-й тур

    Англия – Албания – 5:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Магуайр, 9; 2:0 – Кейн, 18; 3:0 – Хендерсон, 28; 4:0 – Кейн, 33; 5:0 – Кейн, 45+2.

    Венгрия – Сан-Марино – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Собослай, 6; 2:0 – Газдаг, 22; 3:0 – Собослай, 83; 4:0 – Вечеи, 88.

    Андорра – Польша – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 5; 0:2 – Йозвяк, 11; 1:2 – Валес, 45; 1:3 – Милик, 45+2; 1:4 – Левандовски, 73.

    Удаления: Фернандес, 1 – нет.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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