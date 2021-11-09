Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий

ЦСКА планирует подписать форварда и центрального защитника в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер московского клуба Алексей Березуцкий недоволен игрой Федора Чалова и хочет, чтобы ЦСКА подписал забивного нападающего.

Столичный клуб также хочет усилить позицию центрального защитника. В ЦСКА обеспокоены частыми травмами Бруно Фукса, нестабильной игрой Виктора Васина и тем, что Яке Бийолу приходится играть не на своей позиции.