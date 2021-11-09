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  • Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий

Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий

9 ноября 2021, 20:28
37

ЦСКА планирует подписать форварда и центрального защитника в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер московского клуба Алексей Березуцкий недоволен игрой Федора Чалова и хочет, чтобы ЦСКА подписал забивного нападающего.

Столичный клуб также хочет усилить позицию центрального защитника. В ЦСКА обеспокоены частыми травмами Бруно Фукса, нестабильной игрой Виктора Васина и тем, что Яке Бийолу приходится играть не на своей позиции.

  • Чалов забил 3 гола в 13 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Березуцкий Алексей
Комментарии (37)
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Бухбух
1636479483
Березуцкий - первый тренер, который сказал правду о Чалове и Васине. Прогресса в их игре нет никакого и уже не будет.
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Dominator777
1636480578
Чалову не хватает скорости и техники, а Васин будет перспективным центральным защитником и в 45 лет. Береза правильно высказал мысль об избавлении от балласта.
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_-G-F-_
1636480768
Забавно, учитывая, что больше половины матчей Чалов играл вот прям совсем не нападающего - то на фланге, то под Забой. Интересные нынче тренера пихают игрока куда угодно, кроме его основной позиции, а потом еще недовольны - логично. Хотя я не спорю, даже на своей позиции он не особо впечатляет. Но будем честны - весь ЦСКА не особо стабилен сам по себе. В разных играх конкретно проваливают их разные люди.
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ВЛАДИВОСТОК
1636485769
Когда читаю тот не тот этот не так играет а этот вообще не о чём , возникает вопрос а тренер то тот ??? Вспоминаю Валерия Васильевича Лобановского , недруги и завистники всегда говорили , собрал лучших на Украине и герой .... Так на вскидку Иван Яремчук пришёл в Динамо Киев из команды второй лиги явно не звезда . Василия Рац , Олег Кузнецов из этой же лиги , Александр Заваров был списан всеми Московскими клубами как не перспективный ....Кто их всех сделал игроками уровня сборной СССР и не только , тренер . Может быть все проблемы ЦСКА не в неугодных игроках а тренере ????
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CSKA57
1636489222
Когда в цене был, тогда и надо было продавать!
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ySS
1636490007
Не, скорее тренра уволят)
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vovan55
1636496315
с чаловым что то не так...надо либо под него подбирать, либо его менять...тренера однозначно менять... нужен типа газзаева ...
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Dgad
1636525737
Фукса вообще не понятно зачем покупали, так и не сыграл ни разу, сейчас вроде в заявку попадает но все равно его не ставят, не дают шанс. Вообще многие приобретения не понятны, зачем покупают такой шлак, у себя таких что-ли нет? Помнится как раньше что не трансфер то попадание в десятку, Думбия, Мусса, Вагнер, Красич, Хонда и тд...качественные были легионеры, а сейчас один шлак...Энджуке играет еще более менее. Вообще Облякова Ахметова Бохинена Васина Фукса Чалова Зайнутдинова и всю эту бугудельню нужно продавать и покупать точечно, сильных легионеров и Российских игроков.
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Чермындыр
1636527952
Лучше бы нормального левого защитника купили, а не центрального. Плакать хочется от игры Облякова и Щенникова там.
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Vitaga
1636535928
Чалову самому надо было менять клуб как пошел спад. только зачем нашим игрокам расти? тут в конюшне неплохо кормят. сыто комфортно и никто не напрягал
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