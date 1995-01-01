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    Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий

    ЦСКА планирует подписать форварда и центрального защитника в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер московского клуба Алексей Березуцкий недоволен игрой Федора Чалова и хочет, чтобы ЦСКА подписал забивного нападающего.

    Столичный клуб также хочет усилить позицию центрального защитника. В ЦСКА обеспокоены частыми травмами Бруно Фукса, нестабильной игрой Виктора Васина и тем, что Яке Бийолу приходится играть не на своей позиции.

    • Чалов забил 3 гола в 13 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: +6579

      серега кашин 9 минут назад

      помнится гинер хотел за него больше 30 лямов, а сейас он не нужен

      0
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      Рейтинг: +591

      ВЛАДИВОСТОК 14 минут назад

      Когда читаю тот не тот этот не так играет а этот вообще не о чём , возникает вопрос а тренер то тот ??? Вспоминаю Валерия Васильевича Лобановского , недруги и завистники всегда говорили , собрал лучших на Украине и герой .... Так на вскидку Иван Яремчук пришёл в Динамо Киев из команды второй лиги явно не звезда . Василия Рац , Олег Кузнецов из этой же лиги , Александр Заваров был списан всеми Московскими клубами как не перспективный ....Кто их всех сделал игроками уровня сборной СССР и не только , тренер . Может быть все проблемы ЦСКА не в неугодных игроках а тренере ????

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      Рейтинг: +1778

      Niko 32 минуты назад

      Бийол лучше в защите выглядит чем в опорной. Да и Магнуссон на подходе, карпов в аренде че списывать? По мне так нападающий конечно нужен не хуже Вагнера и топовый креативщик Аля Влашич в первой половине российской карьеры или крайний защитник способный справа и слева играть

      0
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      Рейтинг: +10982

      Cleaner 1 час назад

      Чаловым недовольны ВСЕ! Думаю, что Чаловым недоволен и САМ Чалов...

      0
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      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 1 час назад

      Товарисч Клинер прокомментируйте данную новость. А то вас больше интересует игра Соболева))) но ведь Соболев не в конюшне играет.

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      Рейтинг: +10982

      Cleaner > Hektor 84 1 час назад

      Прокомментировал чуть выше. Но специально для Вас разовью мысль. Чалов - предтеча Соболева. Соболев - последователь Чалова. Больший по антропометрии, но равный по потенциалу. Чалова долго терпели в надежде на возрождение. Соболева будут терпеть пять лет в надежде на чудо. Чалов хоть не ныряльщик, играет как может, но честно. Не хамит старшим. Уйдет из ЦСКА, никто о нем ничего плохого не скажет. И это уже хорошо. Может заиграет в какой другой команде. Удачи ему и спасибо, что старался.

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      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > Cleaner 51 минуту назад

      так уж старался))

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      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 > Cleaner 42 минуты назад

      И это всё? Зато на ветках Спартака писать многострочные хейты в сторону Соболева ты мастак! А тут пару строк. Даже Чалов сам собой не доволен)))

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      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 > Cleaner 40 минут назад

      Ныряльщиком знатным в конюшне был Вагнер. Еще хитрее Соболева.

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      Рейтинг: +18271

      JTherry > R_a_i_n 32 минуты назад

      так "старался", что хотели в АПЛ "загнать", но там раскусили этот план гинера по ослаблению команды, какой, и сам Cleaner не скажет теперь...) теперь копыта меняют на переправе...

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      Рейтинг: +133

      3meeeD 1 час назад

      Да им ***..ты все недовольны.Тот же Зе деревянный старается.а Федя ...Текстельщику отдать

      1
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      Рейтинг: +3594

      Бомбардиръ 1 час назад

      Чахлов.

      3
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      Рейтинг: +211

      _-G-F-_ 1 час назад

      Забавно, учитывая, что больше половины матчей Чалов играл вот прям совсем не нападающего - то на фланге, то под Забой. Интересные нынче тренера пихают игрока куда угодно, кроме его основной позиции, а потом еще недовольны - логично.
      Хотя я не спорю, даже на своей позиции он не особо впечатляет. Но будем честны - весь ЦСКА не особо стабилен сам по себе. В разных играх конкретно проваливают их разные люди.

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      Рейтинг: +133

      3meeeD > _-G-F-_ 1 час назад

      Чалов играл ещё при сильном составе,и??Берёза правильно сказал ,уже не будет перспективы

      1
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      Рейтинг: +13388

      Dominator777 1 час назад

      Чалову не хватает скорости и техники, а Васин будет перспективным центральным защитником и в 45 лет. Береза правильно высказал мысль об избавлении от балласта.

      3
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      Рейтинг: +2761

      Бухбух 1 час назад

      Березуцкий - первый тренер, который сказал правду о Чалове и Васине. Прогресса в их игре нет никакого и уже не будет.

      5
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      Рейтинг: +22533

      vladimir-7 > Бухбух 1 час назад

      Чалов доигрался в дурака.

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