Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий

ЦСКА планирует подписать форварда и центрального защитника в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер московского клуба Алексей Березуцкий недоволен игрой Федора Чалова и хочет, чтобы ЦСКА подписал забивного нападающего.
Столичный клуб также хочет усилить позицию центрального защитника. В ЦСКА обеспокоены частыми травмами Бруно Фукса, нестабильной игрой Виктора Васина и тем, что Яке Бийолу приходится играть не на своей позиции.
- Чалов забил 3 гола в 13 матчах текущего сезона РПЛ.
- Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова