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    Круговой, Сергеев, Хайкин и еще четыре футболиста впервые попали в расширенный составу сборной России

    Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Впервые приглашение в национальную команду получили Иван Сергеев, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Никита Хайкин («Бодо/Глимт»), Данил Круговой («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Константин Марадишвили («Локомотив») и Илья Лантратов («Химки»).

    Всего в расширенный список попал 41 футболист.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2021 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18202

      paracetamol 25 октября 2021, 18:48

      Кто такой Хайкин, откеда взялся?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 25 октября 2021, 18:08

      Сергеев это хорошо, у КС Ежов еще очень скоросной....

      2
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