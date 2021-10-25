Круговой, Сергеев, Хайкин и еще четыре футболиста впервые попали в расширенный составу сборной России

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Впервые приглашение в национальную команду получили Иван Сергеев, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Никита Хайкин («Бодо/Глимт»), Данил Круговой («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Константин Марадишвили («Локомотив») и Илья Лантратов («Химки»).
Всего в расширенный список попал 41 футболист.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
- Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
- Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.
Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»
Источник: Бомбардир.ру