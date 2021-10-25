Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном составе национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– В расширенном списке 41 футболист. В предыдущие разы, перед сентябрьскими и октябрьскими матчами, список был меньше. С чем это связано?

– Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы.

Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный.

Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые «висят» на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы решили дать такой большой список.

В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.

встретится с Хорватией на выезде. Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

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