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    Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    – В октябре Артeм Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашeнных игроков. Это решение тренерского штаба или Артeм вновь сам принял решения не ехать в сборную?

    – Это решение тренерского штаба.

    – Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артeмом?

    – Нет.

    • Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.
    • В ноябре Россия сыграет с Кипром и Хорватией.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии75
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      Рейтинг: +725

      qawzsexdr 8 минут назад

      Да нахрен нужен этот постамент

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3102

      ySS 16 минут назад

      Почитаешь заголовки и поймёшь, что нет важнее вопроса у сборной кроме одного,
      будет ли играть питерская легенда за неё или нет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4701

      Виталий Орехов 31 минуту назад

      Журналюги, ау! Не надоело еще?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      БОМЖАРНИК 39 минут назад

      Дзюба кончит на потолок,если мы выйдем с первого места.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +374

      semm > БОМЖАРНИК 35 минут назад

      ты, собака бешеная, о себе что ли рассуждаешь - да ты та ещё мразь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2741

      R_a_i_n > semm 15 минут назад

      а что он сказал?? по делу же...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      БОМЖАРНИК > semm 3 минуты назад

      Брысь от седа критин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Лазурный бомж-рукоблуд 44 минуты назад

      Не нужен в сборной этот пешеход, если будет пенка, то и без него пробьет кто-нибудь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      БОМЖАРНИК > Лазурный бомж-рукоблуд 41 минуту назад

      Так это бревно и пеноли то через раз мальтам забивает))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10627

      Cleaner 1 час назад

      Можно подумать, что Дзюба ждал от Валеры приглашения! За дурачка Артема не держите, как Карпин.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      Вонючая бомжарня > Cleaner 53 минуты назад

      Артёмка, шаловливая ручка, перелогинься

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12170

      Hektor 84 > Cleaner 25 минут назад

      Шлюба хватит косить под корявого болелы)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12170

      Hektor 84 > Hektor 84 24 минуты назад

      Конявого болелу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9328

      ivany4 1 час назад

      Непонятно, почему интерес в РФС к не вызову дрочера не утихает?
      Зачем мусолить эту тему?
      Не нравиться что делает тренерский штаб - наймите новый.
      Похоже Карпин больше отчитывается и дает интервью, чем треирует.)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10627

      Cleaner 1 час назад

      Решение тренерского штаба??? В сборной как Карпин скажет, так и будет. Не надо блабла про "решение тренерского штаба"...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2741

      R_a_i_n > Cleaner 53 минуты назад

      именно таким и должен быть главный тренер))) это вам не ржать иго-го))

      2
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      ...
      Рейтинг: +801

      БОМЖАРНИК > Cleaner 41 минуту назад

      Ты больше за бомжарню отдуваешься,чем за стойло жени харьковского))!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12170

      Hektor 84 > Cleaner 6 минут назад

      А Карпин не в тренерском штабе?

      0
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      Рейтинг: +10627

      Cleaner > Hektor 84 3 минуты назад

      В этом штабе может быть 100 человек, но решение по Дзюбе принимает Карпин ЕДИНОЛИЧНО. Что бы там остальные не говорили. Мы же Валеру знаем...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +582

      Fju-2 1 час назад

      С каких это пор тренерский штаб решает вызывать Дзюбу или нет? Обычно Артём сам решал ехать или нет)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      Вонючая бомжарня > Fju-2 1 час назад

      Тренерскому штабу уместно сказать Зюбе: "Ехай на ...уй"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10627

      Cleaner > Вонючая бомжарня 1 час назад

      ...уй это Витория?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      Вонючая бомжарня > Cleaner 54 минуты назад

      Это ты, пёс паскудный

      1
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      Рейтинг: +4511

      TOMSON 1 час назад

      Все правильно

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