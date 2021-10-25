Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
– В октябре Артeм Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашeнных игроков. Это решение тренерского штаба или Артeм вновь сам принял решения не ехать в сборную?
– Это решение тренерского штаба.
– Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артeмом?
– Нет.
- Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.
- В ноябре Россия сыграет с Кипром и Хорватией.
Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
Источник: телеграм-канал РФС