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  • Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»

Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»

25 октября 2021, 17:26
56

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– В октябре Артeм Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашeнных игроков. Это решение тренерского штаба или Артeм вновь сам принял решения не ехать в сборную?

– Это решение тренерского штаба.

– Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артeмом?

– Нет.

  • Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.
  • В ноябре Россия сыграет с Кипром и Хорватией.

Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Источник: телеграм-канал РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (56)
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PUZIAKA
1635172124
Для меня показательным был момент в матче с Ювентусом, когда Дзюба имел возможность убежать 1 на 1, но его за секунду как стоячего догнал защитник, отставая до этого на несколько метров. К Артему можно по-разному относиться, но в любом случае сейчас у сборной есть напы интереснее и перспективнее его.
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Hektor 84
1635172803
Валера скажи раз и на всегда. Главный тренер есть нех.. лезть! И больше мне этот вопрос не задавайте. Задавайте вопросы по текущему составу, а тех кого не вызвал пусть идут лесом и дальше тренируются.
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Дедуктор
1635173293
Карпину надо бы к Грулеву присмотреться. С очень крутой перспективой нап. ИМХО, скоро круче будет всех мэмов. Включая Соболя, Дзюбу и и Заболотного. Высокий, габаритный, скоростной. Да, еще и техничный.
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Блямба
1635173734
Карпин вчера с трибуны увидел только пенальти на халяву и танцы с мячом на линии вратарской,где вместо того,чтобы тупо пробить Артемодий старательно (и показательно !)искал Азмуна.. окончательный вывод был сделан.. Претендент отпал по причине превалирования собственного эго .
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Skull_Boy
1635173870
Все правильно Валера делает на хер он нужен и как он был так ЯВНО необходим он положил болт на сборную сославшись на неготовность, а за Зенит он типа готов играть, конченный с_ка мастурбатор и таких 3,14доров дисквалифицировать пожизненно надо
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portero
1635174157
А зачем Валере жирный, выделистый гавнюк. Всё правильно. Это Семачок труп Дзюбы держит на поле и проигрывает Арсеналу...
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моэм
1635178870
Пора заканчивать дзюботему ...это прошлое сборной...тем более , что от которого в настоящее время исходит очень неприятное амбре...давайте лучше о будущем новой строящейся команды и её новых надеждах , где кроме основных Головина , Миранчука , Смолова и.т.д появились перспективные ребята Тюкавин, Агаларов, Дзюдба Сергеев, Захарян , Фомин , Самошников, Грулёв , вот и Ежов появился ....Карпин отличившимся даёт шанс сразу ...вот об этом и давайте говорить !!!
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ivany4
1635181353
Непонятно, почему интерес в РФС к не вызову дрочера не утихает? Зачем мусолить эту тему? Не нравиться что делает тренерский штаб - наймите новый. Похоже Карпин больше отчитывается и дает интервью, чем треирует.)
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qawzsexdr
1635184932
Да нахрен нужен этот постамент
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Plyash
1635185819
У Дзюбло самое слабое место - это его мозги и длинный язык.Как спортсмен он в нашем футболе был один из лидеров,этого никто не оспаривает.Но как человек он самая что ни на есть бледная поганка и тварь. Я думаю,что ни для кого не секрет,что отказался Дзю от сборной в полной уверенности,что команда Карпина развалится и Валеру порвут на кусочки.Так и должно было произойти,но при ужасной игре наша новая команда чудом набирала очки,и вполне возможно,попадёт на ЧМ. Этого Дзюбло никак не ожидал.Теперь в любом случае этому моральному уроду в сборную дорога закрыта,локоток не укусишь и Дзюбло в трансе.Рекордов у него больше не будет,что для него смерть.Подонку этому не отмыться никогда. Порно-звезда "всея Зенит" - дрочка по TV это то,что будут помнить всегда.Деток его жалко,скоро в школу пойдут...
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