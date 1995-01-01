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    Аллегри – о победе над «Зенитом»: «Были и плохие моменты, но мы получили отличный результат»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Сегодня мы получили отличный результат. Мы могли сыграть лучше, но это значит, что мы можем еще лучше подготовиться к следующим матчам. Когда у тебя есть результат, это опасно. Это может снизить внимание.

    Сегодня у нас были и плохие моменты, но домой мы везем победу, которая может нам позволить выйти в плей-офф», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
    • Туринцы одержали 3 победы в 3 турах ЛЧ.

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    Источник: Sports.ru

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