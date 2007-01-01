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    Газинский – о Шапи: «Он задал очень высокую планку, а как оступаешься, то тебя сразу съедают»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о карьере Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Когда только Магомед начал выходить на поле, он сразу же задал очень высокую планку. У него появлялся эмоциональный всплеск от выхода на замены, поэтому он отдавал голевые пасы или забивал мячи.

    И спустя год-два, когда Шапи уже стал игроком основы, то все – болельщики и журналисты – ждали от него такого же каждый матч. Вот только, как мне кажется, у него психологически не пошла игра.

    А у нас как принято: по головке тебя все время гладят, а как оступаешься, то сразу съедают. Начинают кричать, мол, зазвездился игрок и так далее.

    Но у всех спортсменов наступала черная полоса и что-то не ладилось: форму не обрeл или семейные обстоятельства вмешивались. И люди, не понимая таких тонкостей, хотят, чтобы игроки всю карьеру показывали высочайший уровень.

    Я не знаю всех подробностей аренды Шапи в Турцию. Может быть, он решил себя там зарекомендовать, чтобы потом вернуться или уйти куда-то еще.

    Также, когда мы говорим о Магомеде, нужно понимать, что он показывал отличный футбол после выхода с замен. У него хорошие ноги, дриблинг, так что на фоне уставших соперников он сильно выделялся. Но вот с самых первых минут показывать такой уровень очень сложно», – сказал Газинский.

    • В начале сентября Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор».
    • В составе турецкой команды форвард провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Metaratings

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