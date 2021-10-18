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  • Газинский – о Шапи: «Он задал очень высокую планку, а как оступаешься, то тебя сразу съедают»

Газинский – о Шапи: «Он задал очень высокую планку, а как оступаешься, то тебя сразу съедают»

18 октября 2021, 19:19
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о карьере Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Когда только Магомед начал выходить на поле, он сразу же задал очень высокую планку. У него появлялся эмоциональный всплеск от выхода на замены, поэтому он отдавал голевые пасы или забивал мячи.

И спустя год-два, когда Шапи уже стал игроком основы, то все – болельщики и журналисты – ждали от него такого же каждый матч. Вот только, как мне кажется, у него психологически не пошла игра.

А у нас как принято: по головке тебя все время гладят, а как оступаешься, то сразу съедают. Начинают кричать, мол, зазвездился игрок и так далее.

Но у всех спортсменов наступала черная полоса и что-то не ладилось: форму не обрeл или семейные обстоятельства вмешивались. И люди, не понимая таких тонкостей, хотят, чтобы игроки всю карьеру показывали высочайший уровень.

Я не знаю всех подробностей аренды Шапи в Турцию. Может быть, он решил себя там зарекомендовать, чтобы потом вернуться или уйти куда-то еще.

Также, когда мы говорим о Магомеде, нужно понимать, что он показывал отличный футбол после выхода с замен. У него хорошие ноги, дриблинг, так что на фоне уставших соперников он сильно выделялся. Но вот с самых первых минут показывать такой уровень очень сложно», – сказал Газинский.

  • В начале сентября Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор».
  • В составе турецкой команды форвард провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (1)
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моэм
1634629845
Шапи отвалено таланта немеренно.... только он до сих пор не понял , что без каждодневного тяжёлого труда , звездой не стать ...уверен что он ничего не читал про Криштиану Роналду , который на первые большие деньги купил себе НЕ КРУТУЮ ТАЧКУ , а сделал себе личный , оборудованный по последнему слову спортзал , нанял высококлассных ; физиотерапевта тренера по физике, диетолога, массажиста и.т.д.... до сих пор ПАШЕТ на тренировках "как лошадь" ...что известно из вью игрока Юве , удивившегося тому что Роналду , которому за 30 , на тренировках работает больше всех...добавлю , Мага иногда выглядел почти как Марадона в молодости ....
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