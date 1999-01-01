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    Газинский: «Сейчас молодые игроки себе многое позволяют. Им скажешь что-то, а в ответ десять слов прилетит»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о взаимоотношениях с молодыми футболистами.

    – Вы, как лидер команды, общаетесь с молодыми игроками, даeте им советы, наставления, понимаете, что у них в голове?

    — Я с молодыми игроками нормально общаюсь, но молодежь другая стала. Взять, например, меня — мы вообще боялись подойти к ветеранам или просто рядом с ними оказаться.

    Сейчас молодые игроки себе многое позволяют: им скажешь что-то, а в ответ тебе десять слов прилетит. Раньше такого представить было нельзя: если кто-то рот открывал, его ему сразу же закрывали.

    Надо еще понимать, что все наши ребята не проходили то, через что проходили мы. Они не играли ни во второй, ни в третьей лиге. Например, Матвей Сафонов сразу попал через дубль в основную команду. Он, скажем так, не отбирался в РПЛ.

    Что же касается разговоров о карьере, то как я могу давать какие-то советы? Я же не их отец. Они сейчас слушают агентов, родителей или поступают как сами захотят. Конечно, я считаю, что лучше остаться в «Краснодаре», где есть условия для роста, и могу им это сказать, но все решения они принимают самостоятельно.

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    Источник: Metaratings

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