Газинский: «Сейчас молодые игроки себе многое позволяют. Им скажешь что-то, а в ответ десять слов прилетит»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о взаимоотношениях с молодыми футболистами.

– Вы, как лидер команды, общаетесь с молодыми игроками, даeте им советы, наставления, понимаете, что у них в голове?

— Я с молодыми игроками нормально общаюсь, но молодежь другая стала. Взять, например, меня — мы вообще боялись подойти к ветеранам или просто рядом с ними оказаться.

Сейчас молодые игроки себе многое позволяют: им скажешь что-то, а в ответ тебе десять слов прилетит. Раньше такого представить было нельзя: если кто-то рот открывал, его ему сразу же закрывали.

Надо еще понимать, что все наши ребята не проходили то, через что проходили мы. Они не играли ни во второй, ни в третьей лиге. Например, Матвей Сафонов сразу попал через дубль в основную команду. Он, скажем так, не отбирался в РПЛ.

Что же касается разговоров о карьере, то как я могу давать какие-то советы? Я же не их отец. Они сейчас слушают агентов, родителей или поступают как сами захотят. Конечно, я считаю, что лучше остаться в «Краснодаре», где есть условия для роста, и могу им это сказать, но все решения они принимают самостоятельно.

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