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  • Газинский: «Болезнь Галицкого задела «Краснодар». Остается лишь молиться»

Газинский: «Болезнь Галицкого задела «Краснодар». Остается лишь молиться»

18 октября 2021, 14:21
4

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как в команде отреагировали на новость о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает.

Его энергетика всегда бьeт ключом. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело.

Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться», – сказал Галицкий.

  • Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
  • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

Газинский – об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий Галицкий Сергей
Комментарии (4)
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Форвард 79
1634560466
Здоровья! И новых успехов!
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oyabun
1634563456
Я, как краснодарец, подтверждаю - весь город переживает. Потому что в Краснодаре только Галицкий вот так бескорыстно за свои что то делает для города и его граждан. На фоне пилящих муниципальные деньги чиновников мэрии, это смотрится нереально, но мы ходим отдыхать в его парк и посещаем его стадион. Причем человек не прекращает вкладывать деньги в город и по сей день.
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Vitaga
1634564235
не будет Галицкого - проект Краснодар постигнет участь Анжи. всё быстро разворуют. так что здоровья и долгих лет Галицкому
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Антибиотик
1634566162
Здоровья и еще раз здоровья!
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