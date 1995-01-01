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    Газинский: «Болезнь Галицкого задела «Краснодар». Остается лишь молиться»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как в команде отреагировали на новость о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

    «Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает.

    Его энергетика всегда бьeт ключом. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело.

    Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться», – сказал Галицкий.

    • Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

    Газинский – об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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