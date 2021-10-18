Газинский: «Болезнь Галицкого задела «Краснодар». Остается лишь молиться»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как в команде отреагировали на новость о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает.

Его энергетика всегда бьeт ключом. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело.

Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться», – сказал Галицкий.

Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.

Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».

Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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