Газинский – об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своем отношении к тому, что его команда до сих пор не выиграла ни одного трофея.

– «Краснодар» считается в России большим клубом, но за 12 лет его существования нет ни одного трофея: один выход в финал Кубка России, проигранный «Ростову» в 2014-м году. Почему так сложилось?

– Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьeтся успехов. Есть серьeзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали.

Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

– Какие у вас были ощущения после того проигранного финала?

– Я тогда в серии пенальти не забил, и представьте, каково было мне, человеку, который меньше года в клубе... В течение долгого времени после незабитого мяча я себе места не находил. Просто не мог в себя прийти, хоть меня и ребята, и семья поддерживали. Мне было очень тяжело психологически.

– А что бы вы предпочли – выиграть Кубок России или снова попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

– На данный момент предпочел бы выиграть Кубок России. В Лиге чемпионов я уже играл.