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    Газинский – об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своем отношении к тому, что его команда до сих пор не выиграла ни одного трофея.

    – «Краснодар» считается в России большим клубом, но за 12 лет его существования нет ни одного трофея: один выход в финал Кубка России, проигранный «Ростову» в 2014-м году. Почему так сложилось?

    – Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьeтся успехов. Есть серьeзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали.

    Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

    – Какие у вас были ощущения после того проигранного финала?

    – Я тогда в серии пенальти не забил, и представьте, каково было мне, человеку, который меньше года в клубе... В течение долгого времени после незабитого мяча я себе места не находил. Просто не мог в себя прийти, хоть меня и ребята, и семья поддерживали. Мне было очень тяжело психологически.

    – А что бы вы предпочли – выиграть Кубок России или снова попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

    – На данный момент предпочел бы выиграть Кубок России. В Лиге чемпионов я уже играл.

    • Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
    • В текущем сезоне РПЛ команда идет на 6-м месте в таблице.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +25647

      Боцман59rus 15 минут назад

      _ почему так сложилось, что краснодар без трофеев? ...а почему у Спартака за 16 лет одноичемпионство? )))) гениальный ответ, надеюсь не сильно голову напрёг.

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      Рейтинг: +2050

      Klaido > Боцман59rus 8 минут назад

      а еще он в голову есть и в шапку одевается))))
      а то, что Спартак - самый титулованный клуб за все время существования футбола в нашей стране, это ему невдомек - этому их не учат в школе: им бы побыстрее ляпнуть что, да бегом в инсту или тик-ток )))

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      Рейтинг: +23609

      slavutiq70 20 минут назад

      Так то оно так . но у Спартака за это время было 5 серебра и бронза ....

      1
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      Рейтинг: +229

      Vitaga 22 минуты назад

      странно все игроки в мире играющие в топ чемпионатах мечтают сыграть в Лиге чемпионов. даже клубы меняют чтоб только оказаться в составе играющих в ЛЧ. Газинскому по фиг - ему Кубок России престижней... ппц .. уже говорил - среди футболистов умных людей крайне мало.

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      Рейтинг: +17778

      JTherry 32 минуты назад

      а кто считает краснодар "большим клубом", кроме Газинского и Галицкого..? скорее, тогда Ростов - большой клуб, поскольку трофеи имеет, а у краснодара его еще лет 50 не будет...) вспомнил, парк рядом со стадионом - красивый...) и до Спартака вам, как до Китайской стены пешком... у игроков краснодара менталитета победителя нет, потому и трофеи - только в мечтах их создателя...

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      Рейтинг: +21798

      bset > JTherry 23 минуты назад

      Зато у Спартак после матча с Ливерпулем аж 7 менталитетов победителя))

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      Рейтинг: +2050

      Klaido > bset 5 минут назад

      ну, у того, кто на твоей аве, бессмертный рекорд ЛЧ ))))
      это ж про него все говорят: Дыркофей? )))))))))))
      так что кто бы тут говорил))
      п.с., я же правильно понимаю, что после 27 июня 1993 года. («Спартак» — ЦСКА – 6:0) у ЦСКА аж 6 менталитетов победителя? ))))

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      Рейтинг: +2050

      Klaido > Klaido 2 минуты назад

      https://youtu.be/yXC_t7m1NUQ
      на память)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3080

      AZ 45 минут назад

      потроллить спартак, это святое))

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