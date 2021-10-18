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  • Газинский – об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

Газинский – об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

18 октября 2021, 12:59
32

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своем отношении к тому, что его команда до сих пор не выиграла ни одного трофея.

– «Краснодар» считается в России большим клубом, но за 12 лет его существования нет ни одного трофея: один выход в финал Кубка России, проигранный «Ростову» в 2014-м году. Почему так сложилось?

– Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьeтся успехов. Есть серьeзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали.

Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

– Какие у вас были ощущения после того проигранного финала?

– Я тогда в серии пенальти не забил, и представьте, каково было мне, человеку, который меньше года в клубе... В течение долгого времени после незабитого мяча я себе места не находил. Просто не мог в себя прийти, хоть меня и ребята, и семья поддерживали. Мне было очень тяжело психологически.

– А что бы вы предпочли – выиграть Кубок России или снова попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

– На данный момент предпочел бы выиграть Кубок России. В Лиге чемпионов я уже играл.

  • Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
  • В текущем сезоне РПЛ команда идет на 6-м месте в таблице.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (32)
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AZ
1634551380
потроллить спартак, это святое))
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JTherry
1634552187
а кто считает краснодар "большим клубом", кроме Газинского и Галицкого..? скорее, тогда Ростов - большой клуб, поскольку трофеи имеет, а у краснодара его еще лет 50 не будет...) вспомнил, парк рядом со стадионом - красивый...) и до Спартака вам, как до Китайской стены пешком... у игроков краснодара менталитета победителя нет, потому и трофеи - только в мечтах их создателя...
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slavа0508
1634552898
Так то оно так . но у Спартака за это время было 5 серебра и бронза ....
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Боцман59rus
1634553217
_ почему так сложилось, что краснодар без трофеев? ...а почему у Спартака за 16 лет одноичемпионство? )))) гениальный ответ, надеюсь не сильно голову напрёг.
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NewLife
1634554192
Его спрашивают про Краснодар, а он всуе Спартак упоминает. Как же без плевка в более сильный клуб.
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BuenosArgentina
1634557318
А сколько Спартак ещё будет без титулов, ещё 27 , ужас, стыдно за Спартак !
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серега кашин
1634560495
безмозглый пинака его про свой клуб спрашивают, а он спартак зачем то приплел
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Spinorr
1634562016
Зачем-то со Спартаком сравнил. Сравнил бы с первыми 12 сезонами Рубина.
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_Marqella_
1634563343
Зашкварчали жопы поросят...
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Fusballer
1634564743
Спартак переживает не лучшие времена. Но эти не лучшие как лучшие у Краснодара.
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