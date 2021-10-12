Перишич – о матче с Россией: «Судя по всему, эта игра будет решающей»

Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич поделился мнением о положении команды в группе H отбора к ЧМ-2022.
«У нас есть месяц на подготовку. Все в наших руках. Впереди еще две игры, где можно набрать шесть очков.
Судя по всему, последний матч с Россией будет решающим, но сначала будет Мальта. Двигаемся шаг за шагом», – сказал Перишич.
- Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
- Матч с Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Перед этим Россия примет Кипр 11 ноября.
Источник: сайт УЕФА