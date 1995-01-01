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    Перишич – о матче с Россией: «Судя по всему, эта игра будет решающей»

    Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич поделился мнением о положении команды в группе H отбора к ЧМ-2022.

    «У нас есть месяц на подготовку. Все в наших руках. Впереди еще две игры, где можно набрать шесть очков.

    Судя по всему, последний матч с Россией будет решающим, но сначала будет Мальта. Двигаемся шаг за шагом», – сказал Перишич.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • Матч с Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Перед этим Россия примет Кипр 11 ноября.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7682

      Fusballer 3 часа назад

      Да. Так и будет, скорей всего. Но впереди Кипр. Надо сначала обыграть его.

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