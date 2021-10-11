Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия победила в Мариборе Словению и вышла в лидеры группы

⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия победила в Мариборе Словению и вышла в лидеры группы

11 октября 2021, 23:41
177

Сборная России в гостях обыграла Словению (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

В параллельной встрече Хорватия дома сыграла вничью со Словакией (2:2).

Россия набрала 19 очков и вышла на первое место в группе. У хорватов 17 очков.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 8-й тур

Словения – Россия – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дивеев, 28; 0:2 – Джикия, 32; 1:2 – Иличич, 40.

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Бийол, Карничник (Рогель, 86), Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин (Захович, 86), Иличич, Вербич (Шешко, 53), Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин (Ерохин, 86), Миранчук (Заболотный, 78), Бакаев (Чистяков, 86), Смолов (Захарян, 78).

Хорватия – Словакия – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Шранц, 20; 1:1 – Крамарич, 25; 1:2 – Хараслин, 45; 2:2 – Модрич, 71.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словения Россия Хорватия Словакия
Комментарии (177)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1633984956
С ПОБЕДОЙ !!!!С первым местом !!!!Молодцы парни удержали победу !!!!
Ответить
portero
1633985044
Достояли с победой! Намного лучше чем в Казани...
Ответить
VVM1964
1633985146
С победой , снова взяли максимум очков , на этот раз при равной игре , при большом количестве взаимных ошибок - ну не гранды мирового футбола играли , но по желанию , самоотдаче и борьбе - МОЛОДЦЫ !!!
Ответить
oyabun
1633985250
Браво, парни! Победили и вышли в лидеры! Конечно не всё получалось - очень много перспективных голевых атак просто не могли эффективно завершить, но выстояли и отомстили за 2009-й. И как мне кажется, наша сборная постепенно от игры к игре становится сильнее и увереннее в своих силах. Так держать!
Ответить
ArReal
1633985286
Всех с победой! на удивления Россия атаковала весь матч,даже ведя в счете....защитники забивали , а нападающие и полузащитники боялись видимо подпускать мяч к нашим воротам...
Ответить
NewLife
1633985396
Молодцы, с первым местом ! Эта игра была намного быстрее предыдущей, и мы справились с темпом. Все хорошо, только Сутормину надо привыкнуть к быстрым передвижениям и играть осторожней, а также очень не хватает Головина вместо мертвого Миранчука.
Ответить
knikos
1633985483
Я забыл , когда (после ЧМ-18) могу сказать нашим сборникам - молодцы !
Ответить
oyabun
1633985712
А каковы наши защитники, а? И победу отстояли и голы забили. Красавцы! А Джикия, на мой взгляд, вообще лучший в этом матче из наших - и гол красавец забил и огромное количество единоборств выиграл. У Словаков Иличич конечно Зверь - классный игрок.
Ответить
slavа0508
1633986728
Эх наивные Словенцы , думали от Мариборы у наших коленки затрясутся ,,,,,
Ответить
ivany4
1633986771
Игра не показала, что у нас за сборная. Однако, пять проведенных Карпиным игр показали, что у нас есть тренер. Причем тренер неординарный. У которого свое на уме, и свое видение нашего футбола. Точнее, не нашего, российского, а футбола для наших колченогих, кривоногих игроков. Пока рано называть их футболистами.)) Проблемы на поверхности - игра в пас, игра по позиции, видение поля. Да, и самая малость - научиться попадать в ворота, и желательно мимо вратаря. Что появилось - желание бороться, и доказывать всяким "экспертам", что сборная это не сброд. Работать над КОМАНДОЙ Валере еще много. Зато понятно, что не зря он попер дрочера и прочую "братию" незаменимых. И еще, хотелось бы сказать сраным знатокам футбола из северной окраины, считающих себя и свой голубой клуб пупом земли, и болеющих против Нашей Сборной - засунте свои поганые языки дрочеру в одно место и там восхваляйте друг друга. Грош цена вашим познаниям в футболе и понимание его. Есть в той северной окраине и понимающие болельщики. Но их голос тонет в словесном поносе дебилов от футбола и их прихлебателей. Желающие ответить с окраины, сначала научитесь не пИсать в парадном. Ну, а уж потом, если что, то писать вам лучше в Лигу Сексуальных Меньшинств! Там вас быстрей поймут, чем здесь.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
6
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
16
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+