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    ⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия победила в Мариборе Словению и вышла в лидеры группы

    Сборная России в гостях обыграла Словению (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

    В параллельной встрече Хорватия дома сыграла вничью со Словакией (2:2).

    Россия набрала 19 очков и вышла на первое место в группе. У хорватов 17 очков.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 8-й тур

    Словения – Россия – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дивеев, 28; 0:2 – Джикия, 32; 1:2 – Иличич, 40.

    Словения: Облак, Мевля, Балковец, Бийол, Карничник (Рогель, 86), Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин (Захович, 86), Иличич, Вербич (Шешко, 53), Шпорар (Чрнигой, 72).

    Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин (Ерохин, 86), Миранчук (Заболотный, 78), Бакаев (Чистяков, 86), Смолов (Захарян, 78).

    Хорватия – Словакия – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Шранц, 20; 1:1 – Крамарич, 25; 1:2 – Хараслин, 45; 2:2 – Модрич, 71.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    11.10.2021 23:41
    Комментарии139
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      Рейтинг: +4411

      TOMSON 29 минут назад

      Криво и скрепя, но свои очки набираем. Всех с победой!

      1
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      Рейтинг: +1680

      Ziklop 41 минуту назад

      Результат есть остальное забудется, желание есть , физики нет у ряда игроков, но вся РПЛ такая пешеходная. Карпуша только учится работать со сборной, успехов ему .

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      Рейтинг: +199

      Vitaga 42 минуты назад

      есть результат - чего и добивались. игра конечно на тоненького. мученье не игра. НО самое главное 3 очка. сборной не хватает остроты в атаке. тандема типа Дзюба-Азмун. хотя свою гнилую натуру Дзюба вряд ли пересилит. а так всех с победой!

      0
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      Рейтинг: +61

      Gasanov Хачик 43 минуты назад

      Это ни проста пабидили это дали в рот!!

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      Рейтинг: +23383

      slavutiq70 1 час назад

      не легка всё таки тренерская доля , от любви до ненависти , одна ошибка игрока , не забей Джикия и забей словенцы гол и уже % 80 поливали бы сейчас валеру грязью , благо сейчас высокие контракты покрывают все эти негативные моменты профессии,,,

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      Рейтинг: +697

      Cromathaar > slavutiq70 54 минуты назад

      Поливать и так можно. Один уровень тренера - когда он собирает команду чисто под себя и добивается результата. Совершенно другой - когда он умеет выжимать максимум из имеющихся игроков, подстраиваясь под их возможности. Валера - первый вариант, при всем уважении. И, казалось бы, в сборной именно такие условия - выбирай, кого хочешь, но нет - играй с теми, кто есть.

      0
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      Рейтинг: +697

      Cromathaar 1 час назад

      Давайте уж будем откровенны - гол словенцев был качественее и красивее всей игры сборной России. Но тот факт, что у Словении в основе играет весь матч Бийол - до самого недавнего времени твердый резервист ЦСКА - говорит о многом. Еще один факт - во втором тайме Сутормин не схватил красную - говорит только о том, что словенцы, окромя Иличича, вообще не очень понимали, в какую игру они играют - то ли гандбол, то ли керлинг.

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      Рейтинг: +9205

      ivany4 > Cromathaar 1 час назад

      Уж если мериться голами, то только с Жорой.)))
      Ну а промахов в игре пока что очень много.

      1
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      Рейтинг: +310

      Константинн 1 час назад

      Кудряшов, Сутормин, Смолов - на замену, Дзюбалотного не должно быть в сборной.

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      Рейтинг: +1680

      Ziklop > Константинн 38 минут назад

      Кудряшова и Заболотного списать, Сутормин и Смолов просели в конце первом тайме поэтому наших стали рвать , в перерыве отдышались, но через 20 минут опять сдохли.

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      Рейтинг: +14600

      Garrincha58 1 час назад

      Интересно всё таки игры нет, а результаты есть.... Парадокс

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      Рейтинг: +9205

      ivany4 > Garrincha58 1 час назад

      Пока нет команды, не будет игры. Сейчас кое-что начало прорезаться. Поэтому будем опираться на приметы.
      Еще вчера написал, зря так радуется Кек, что дрочера нет - плохая примета. Вот и подтвердилось.)))

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      Рейтинг: +1126

      моэм 1 час назад

      ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КТО ВЕРИЛ В РОССИЮ И В ВАЛЕРУ С ПОБЕДОЙ !!!....на поле была КОМАНДА во главе с настоящим КОМАНДИРОМ !!!...это была славная охота !!!

      5
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      Рейтинг: +1680

      Ziklop > моэм 36 минут назад

      Рано их хвалить, непочатый край работы . Карпину учиться и учиться еще.

      0
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      Рейтинг: +23383

      slavutiq70 1 час назад

      В принципе уже сейчас молодцы , а если по итогу останемся на первом то это будет уже выше своей головы , состав у Хорватов объективно сильней ,,,

      4
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