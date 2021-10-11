⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия победила в Мариборе Словению и вышла в лидеры группы

Криво и скрепя, но свои очки набираем. Всех с победой!
Сборная России в гостях обыграла Словению (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
В параллельной встрече Хорватия дома сыграла вничью со Словакией (2:2).
Россия набрала 19 очков и вышла на первое место в группе. У хорватов 17 очков.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 8-й тур
Словения – Россия – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Дивеев, 28; 0:2 – Джикия, 32; 1:2 – Иличич, 40.
Словения: Облак, Мевля, Балковец, Бийол, Карничник (Рогель, 86), Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин (Захович, 86), Иличич, Вербич (Шешко, 53), Шпорар (Чрнигой, 72).
Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин (Ерохин, 86), Миранчук (Заболотный, 78), Бакаев (Чистяков, 86), Смолов (Захарян, 78).
Хорватия – Словакия – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Шранц, 20; 1:1 – Крамарич, 25; 1:2 – Хараслин, 45; 2:2 – Модрич, 71.